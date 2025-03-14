Коридор затемнень 14 - 29 березня 2025: три ритуали для розвитку

Коридор затемнень 14 – 29 березня 2025 року є періодом глибоких трансформацій, коли можуть активізуватися кармічні події та відкритися нові можливості для особистісного розвитку

Коридор затемнень 14 – 29 березня 2025 року розпочнеться кривавою повнею хробака 14 березня (місячне затемнення) і завершиться Сонячним затемненням 29 березня. Це період потужних енергетичних змін, що може сприяти глибокій трансформації, перегляду життєвих пріоритетів та відкриттю нових можливостей. У цей час важливо працювати з намірами, балансувати внутрішній стан та свідомо керувати своїм розвитком.

1. Ритуал розкриття внутрішнього потенціалу

Цей ритуал допоможе активувати приховані здібності та знайти нові ресурси для розвитку.

Що потрібно:

Дзеркало

Свічка (фіолетова або біла)

Листок паперу та ручка

Як провести:

Запаліть свічку, сядьте перед дзеркалом і подивіться собі в очі.

Промовте: «Я відкриваюся своєму справжньому потенціалу, розкриваю свої можливості та приймаю свою силу».

Запишіть три свої сильні сторони та подумайте, як їх можна використати для розвитку.

Залиште папір у місці, де він нагадуватиме вам про ці можливості, і кожного дня робіть хоча б одну дію для їхнього зміцнення.

2. Ритуал очищення для руху вперед

Щоб розвиватися, потрібно звільнити простір від усього зайвого – старих обмежень, невпевненості та негативних переконань.

Що потрібно:

Сіль

Вода

Чорна або синя свічка

Як провести:

Запаліть свічку та розчиніть сіль у воді, тримаючи її в руках.

Уявіть, що всі негативні переконання та блоки розчиняються разом із сіллю.

Вимовте: «Я очищаю себе від усього, що заважає моєму розвитку. Я вільний(а) для нового».

Вилийте воду в землю або стічну систему, уявляючи, що вона забирає з собою все зайве.

3. Ритуал намірів на майбутнє

Коридор затемнень створює потужний енергетичний простір для реалізації планів, тому важливо закласти чіткі наміри на розвиток.

Що потрібно:

Три насінини (будь-яка рослина, яка вам подобається)

Земля або горщик із ґрунтом

Зелена свічка

Як провести:

Запаліть свічку, налаштуйтеся на свої бажання та чітко сформулюйте три наміри, пов’язані з розвитком.

Кожну насінину посадіть у ґрунт, примовляючи: «Я засіваю основу для свого майбутнього, нехай це проросте в моєму житті».

Доглядаючи за рослиною, думайте про свої наміри та поступово втілюйте їх у життя.

Коридор затемнень – це час кармічних уроків та важливих змін, і якщо свідомо працювати з його енергією, можна досягти глибокого внутрішнього росту та реалізації своїх можливостей.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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