Коридор затемнень 18 вересня- 2 жовтня 2024 року: що категорично заборонено в цей період

Коридор затемнень забезпечує потужну можливість для самопізнання і перетворення, проте його інтенсивна енергетика може також спровокувати плутанину і труднощі.

Коридор затемнень, що триватиме з 18 вересня по 2 жовтня 2024 року, є часом підвищеної інтенсивності енергетичних впливів. Цей період між сонячним і місячним затемненням створює сприятливі умови для глибоких внутрішніх змін і саморефлексії. Енергетичний вплив коридору затемнень посилює підсвідомі процеси, інтуїцію та дозволяє краще зрозуміти внутрішні конфлікти і потреби. Це також час для завершення старих справ і очищення від того, що більше не служить вашому розвитку.

Що категорично заборонено

Не починати нові важливі проєкти. Під час коридору затемнень не рекомендується розпочинати нові довгострокові проєкти або укладати великі угоди, оскільки енергії цього періоду можуть спричинити непередбачені труднощі або затримки. Не ігнорувати внутрішні сигнали. Ігнорування своїх інтуїтивних підказок і підсвідомих сигналів може призвести до неправильних рішень і негативних наслідків. Важливо прислухатися до власних відчуттів і думок, щоб краще орієнтуватися в період глибинних змін. Не піддаватися емоційним сплескам. У цей період може бути підвищена чутливість до емоційних та психічних навантажень. Постарайтеся уникати конфліктів і емоційних крайнощів, оскільки вони можуть посилити стрес і негативно вплинути на ваше самопочуття.

Коридор затемнень є часом для внутрішньої роботи і очищення, тому важливо використовувати цей період для саморефлексії і підготовки до нових етапів життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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