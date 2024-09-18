Коридор затемнень 18 вересня- 2 жовтня 2024 року: що категорично заборонено в цей період

Коридор затемнень забезпечує потужну можливість для самопізнання і перетворення, проте його інтенсивна енергетика може також спровокувати плутанину і труднощі.
Коридор затемнень, що триватиме з 18 вересня по 2 жовтня 2024 року, є часом підвищеної інтенсивності енергетичних впливів. Цей період між сонячним і місячним затемненням створює сприятливі умови для глибоких внутрішніх змін і саморефлексії. Енергетичний вплив коридору затемнень посилює підсвідомі процеси, інтуїцію та дозволяє краще зрозуміти внутрішні конфлікти і потреби. Це також час для завершення старих справ і очищення від того, що більше не служить вашому розвитку.
Що категорично заборонено
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Не починати нові важливі проєкти. Під час коридору затемнень не рекомендується розпочинати нові довгострокові проєкти або укладати великі угоди, оскільки енергії цього періоду можуть спричинити непередбачені труднощі або затримки.
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Не ігнорувати внутрішні сигнали. Ігнорування своїх інтуїтивних підказок і підсвідомих сигналів може призвести до неправильних рішень і негативних наслідків. Важливо прислухатися до власних відчуттів і думок, щоб краще орієнтуватися в період глибинних змін.
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Не піддаватися емоційним сплескам. У цей період може бути підвищена чутливість до емоційних та психічних навантажень. Постарайтеся уникати конфліктів і емоційних крайнощів, оскільки вони можуть посилити стрес і негативно вплинути на ваше самопочуття.
Коридор затемнень є часом для внутрішньої роботи і очищення, тому важливо використовувати цей період для саморефлексії і підготовки до нових етапів життя.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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