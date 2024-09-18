Коридор затемнень 18 вересня- 2 жовтня 2024 року: що варто зробити

Коридор затемнень 18 вересня - 2 жовтня 2024 року також може відзначитися підвищеною чутливістю до енергетичних змін і несподіваних подій, що стимулює глибші процеси самоосвідомлення.

Коридор затемнень – це період між сонячним і місячним затемненням, коли астрологічні енергії зосереджуються на трансформаційних процесах і внутрішніх змінах. Вважається, що це час, коли начебто енергії зір і планет посилюють вплив на наше підсвідоме і особисте зростання, а також можуть виявляти і підсилювати різні теми та ситуації, які потребують уваги.

Особливості періоду з погляду езотерики та астрології

Внутрішня трансформація. Коридор затемнень є часом, коли наші внутрішні процеси і емоції виходять на передній план. Це період глибоких змін, очищення і переродження, що дозволяє нам переглянути і трансформувати старі патерни і переконання. Посилення інтуїції і підсвідомих процесів. Астрологічні енергії в цей час підсилюють нашу інтуїцію і здатність отримувати інформацію з підсвідомих рівнів. Це може бути часом для розкриття нових перспектив і отримання глибинних інсайтів. Сприяння завершенню і очищенню. Це також ідеальний момент для завершення старих справ, очищення від негативних енергій і відпускання того, що більше не служить вашому розвитку.

Що варто зробити з погляду езотерики

Медитація і самоаналіз. Проведіть час на самоаналіз і медитації, зосереджуючи увагу на глибинних аспектах вашої особистості. Використовуйте ці практики для того, щоб зрозуміти, що потрібно змінити або трансформувати у вашому житті. Ритуали очищення і відпускання. Використовуйте цей період для очищення вашого простору і внутрішнього світу. Проведіть ритуали, що включають очищення енергетичного поля і відпускання старих блоків або негативних переживань. Ведення щоденника. Записуйте свої думки, почуття і сновидіння в щоденник, щоб краще зрозуміти підсвідомі процеси і отримані інсайти. Це допоможе вам краще орієнтуватися в тому, що відбувається у вашому внутрішньому світі.

Коридор затемнень є часом інтенсивного внутрішнього зростання та очищення, тому важливо використовувати цей період для глибокої самоосвіти і підготовки до нових починань.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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