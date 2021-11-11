Коридор затемнень 2021 року: що потрібно робити і що категорично заборонено

Під час коридору затемнень розпочинається загострення почуттів.
Наприкінці 2021 року відбудеться коридор затемнень. Він розпочнеться 19 листопада 2021 року місячним затемненням і закінчиться сонячним 4 грудня 2021 року. Але при цьому потрібно врахувати, що вплив затемнення триває два тижні до початку затемнення та два тижні після нього.
Коридор затемнень: що це
Сонячні та місячні затемнення відбуваються парами з проміжком приблизно два тижні. Якщо в молодик сталося сонячне затемнення, то наступної повні обов'язково відбудеться місячне. І, навпаки, якщо першим відбувається місячне затемнення, то в найближчий молодик обов'язково відбудеться сонячне. Проміжок між двома затемненнями називають коридором затемнень.
Коридор затемнень: астрологія та езотерика
Езотерики вважають, що під час коридору затемнень посилюється зв'язок із всесвітом, а це означає, що всі ваші думки можуть буквально посилювати свій вплив. Через це потрібно ретельно контролювати все, про що ви думаєте і як, не допускайте зациклення на негативному, страхах та образах. Навпаки, саме час максимально опрацювати їх і відпустити зі свого життя.
Також не поспішайте розривати будь-які стосунки та вступати у конфлікти. Є ймовірність, що ці конфлікти можуть затягнутися дуже надовго, а стосунки вже не відновлять. Тільки якщо ви залізно впевнені у своєму рішенні — затемнення добре для того, щоб раз і назавжди поставити крапку.
Коридор затемнень: правила безпеки
Під час коридору затемнень зверніть увагу, що:
- Майбутнє виникає у теперішньому.
- Це час прислухатись до себе.
- Можливі зміни у житті.
- Можливе загострення почуттів.
Коридор затемнень: як пережити
- Протягом усього цього періоду не потрібно розпочинати нові справи. Щоб майбутні явища не далися взнаки на здоров'я, потрібно відкинути все старе. Бажано не перенапружуватись у дні перед затемненням, підбити підсумки, нормально висипатися, енергетично підживити та підтримати себе вітамінами, зарядкою. Також перейти на легшу їжу.
- Водночас, це не означає, що потрібно сидіти склавши руки. Проте краще витратити час на обмірковування того, як ми можемо бути найкориснішими та найефективніше спрямовувати сили у потрібне річище. Емоції розжарюються, але це не повинно заважати здатності приймати продумані рішення. Пожертвування грошей на потреби благодійних організацій, вираження підтримки тим, хто опинився у скрутній ситуації, та самоосвіта — ось чому можна присвятити час.
- Зауважимо, що коридор затемнення дозволяє виправити помилки минулого і зрозуміти суть того, що відбувається, переосмислити багато речей і побудувати плани.
- Найбільше впливу коридору затемнень схильні люди, народжені в день затемнення. Тому тим, хто народився під час сонячного затемнення, необхідно грамотно використовувати свій творчий потенціал і усвідомлено підходити до складання планів.
- Коридор затемнень торкнеться всіх сфер життя, тому, щоб пережити гідно цей непростий період, виключити неприємності та звести всілякі ризики нанівець, а також у жодному разі не вестися на провокації.
Коридор затемнень: що не можна робити
- Брати на себе додаткове навантаження та зобов'язання.
- Приймати важливі рішення.
- Здійснювати необачні вчинки.
- Перекладати переговори.
- Міняти роботу.
- Підписати важливі документи.
- Брати в борг і позичати гроші.
- Вестись на провокації.
- Робити кардинальні зміни.
- Робити операції або хірургічні втручання у свою зовнішність
- Зриватися на близьких.
- Маніпулювати та критикувати.
Коридор затемнень: що робити
- Корисно в такі дні зробити безкорисливий вчинок або пожертвувати гроші.
- Можна також купити те, що ви давно мріяли.
- Записати свої плани на папері.
- Слід відмовитися від шкідливих звичок, почати стежити за харчуванням та спробувати знайти час для того, щоб зайнятися спортом.
- Двічі на день приймайте контрастний душ.
Нагадуємо, що раніше ми писали про езотеричні лайфхаки листопада.
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