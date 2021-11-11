Коридор затемнень 2021 року: що потрібно робити і що категорично заборонено

Коридор затемнень 2021 року: що потрібно робити і що категорично заборонено

Під час коридору затемнень розпочинається загострення почуттів.

Наприкінці 2021 року відбудеться коридор затемнень. Він розпочнеться 19 листопада 2021 року місячним затемненням і закінчиться сонячним 4 грудня 2021 року. Але при цьому потрібно врахувати, що вплив затемнення триває два тижні до початку затемнення та два тижні після нього.

Коридор затемнень: що це

Сонячні та місячні затемнення відбуваються парами з проміжком приблизно два тижні. Якщо в молодик сталося сонячне затемнення, то наступної повні обов'язково відбудеться місячне. І, навпаки, якщо першим відбувається місячне затемнення, то в найближчий молодик обов'язково відбудеться сонячне. Проміжок між двома затемненнями називають коридором затемнень.

Коридор затемнень: астрологія та езотерика

Езотерики вважають, що під час коридору затемнень посилюється зв'язок із всесвітом, а це означає, що всі ваші думки можуть буквально посилювати свій вплив. Через це потрібно ретельно контролювати все, про що ви думаєте і як, не допускайте зациклення на негативному, страхах та образах. Навпаки, саме час максимально опрацювати їх і відпустити зі свого життя.

Також читайте Місяць без курсу у листопаді 2021: чим небезпечний цей період і що потрібно робити

Також не поспішайте розривати будь-які стосунки та вступати у конфлікти. Є ймовірність, що ці конфлікти можуть затягнутися дуже надовго, а стосунки вже не відновлять. Тільки якщо ви залізно впевнені у своєму рішенні — затемнення добре для того, щоб раз і назавжди поставити крапку.

Коридор затемнень: правила безпеки

Під час коридору затемнень зверніть увагу, що:

Майбутнє виникає у теперішньому.

Це час прислухатись до себе.

Можливі зміни у житті.

Можливе загострення почуттів.

Коридор затемнень: як пережити

Протягом усього цього періоду не потрібно розпочинати нові справи. Щоб майбутні явища не далися взнаки на здоров'я, потрібно відкинути все старе. Бажано не перенапружуватись у дні перед затемненням, підбити підсумки, нормально висипатися, енергетично підживити та підтримати себе вітамінами, зарядкою. Також перейти на легшу їжу. Водночас, це не означає, що потрібно сидіти склавши руки. Проте краще витратити час на обмірковування того, як ми можемо бути найкориснішими та найефективніше спрямовувати сили у потрібне річище. Емоції розжарюються, але це не повинно заважати здатності приймати продумані рішення. Пожертвування грошей на потреби благодійних організацій, вираження підтримки тим, хто опинився у скрутній ситуації, та самоосвіта — ось чому можна присвятити час. Зауважимо, що коридор затемнення дозволяє виправити помилки минулого і зрозуміти суть того, що відбувається, переосмислити багато речей і побудувати плани. Найбільше впливу коридору затемнень схильні люди, народжені в день затемнення. Тому тим, хто народився під час сонячного затемнення, необхідно грамотно використовувати свій творчий потенціал і усвідомлено підходити до складання планів. Коридор затемнень торкнеться всіх сфер життя, тому, щоб пережити гідно цей непростий період, виключити неприємності та звести всілякі ризики нанівець, а також у жодному разі не вестися на провокації.

Коридор затемнень: що не можна робити

Брати на себе додаткове навантаження та зобов'язання.

Приймати важливі рішення.

Здійснювати необачні вчинки.

Перекладати переговори.

Міняти роботу.

Підписати важливі документи.

Брати в борг і позичати гроші.

Вестись на провокації.

Робити кардинальні зміни.

Робити операції або хірургічні втручання у свою зовнішність

Зриватися на близьких.

Маніпулювати та критикувати.

Коридор затемнень: що робити

Корисно в такі дні зробити безкорисливий вчинок або пожертвувати гроші. Можна також купити те, що ви давно мріяли. Записати свої плани на папері. Слід відмовитися від шкідливих звичок, почати стежити за харчуванням та спробувати знайти час для того, щоб зайнятися спортом. Двічі на день приймайте контрастний душ.

Нагадуємо, що раніше ми писали про езотеричні лайфхаки листопада.

Читайте також:

Як уникнути неприємностей під час сонячного затемнення — поради астролога

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання