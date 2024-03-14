Коридор затемнень у березні-квітні 2024 року: що категорично не можна робити

Українці увійшли до коридору затемнень, який розпочався перед місячним затемнення 25 березня. Закінчиться коридор затемнень за два тижні після сонячного затемнення 8 квітня. Мовляв, саме тоді, як вважають езотерики, закінчиться вплив затемнень, які відбудуться навесні 2024 року.

Коридор затемнень: що не варто робити

Практики радять утриматися від деяких дій під час коридору затемнень з погляду езотерики та астрології.

З погляду езотерики та астрології період коридору затемнень часто сприймається як час інтенсивних енергетичних потоків, які нібито можуть впливати на наше емоційне та енергетичне становище.

Однією з рекомендацій під час коридору затемнень є утримання від важливих рішень та подій. Вважається, що енергія під час цього періоду може бути нестабільною, і результати дій можуть бути важкі для передбачення. Тому багато практиків радять утриматися від запланованих важливих подій або рішень, особливо якщо вони можуть мати великі наслідки.

Крім того, деякі можуть рекомендувати утриматися від нових початків або важливих підписань документів під час коридору затемнень. Це може бути пов'язано з ідеєю того, що енергетика цього періоду може вносити нестабільність і ризик невдалого результату в нових справах або угодах.

Також важливою рекомендацією може бути утримання від інтенсивної медитації або езотеричних практик під час коридору затемнень. Вважається, що це може підвищити ризик для психічного та емоційного благополуччя, оскільки енергетика цього періоду може бути особливо інтенсивною і непередбачуваною.

Уникайте конфронтацій. Енергетика коридору затемнень може підвищити напруження та емоційну чутливість, тому варто утриматися від важливих розмов або ситуацій, які можуть призвести до конфліктів та неспокою. Замість цього, намагайтеся зберегти мир та гармонію відносин, і дайте собі та іншим більше простору для емоційного спокою та збалансованості.

Загалом, коридор затемнень може виявитися часом великих можливостей для духовного зростання та пізнання, але водночас і часом великих викликів та ризиків. Кожна людина може вирішити, як вона ставитися до цього періоду та як використовує його з погляду своєї власної практики езотерики та астрології. Важливо слухати своє внутрішнє відчуття та робити те, що відчувається найбільш природним і комфортним для вас.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що астрологиня попередила про застосування ядерної зброї 2024 року.

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