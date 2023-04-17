Коридор затемнень у квітні-травні 2023 року: що варто зробити і що категорично заборонено

У езотеричних вченнях, коридор затемнень може трактуватися як символічний шлях або портал між різними рівнями свідомості, де можуть відбуватися духовні перетворення або ініціації.

Коридор затемнень може бути сприйнятий як час, коли можна звернутися до свого внутрішнього світла і пройти крізь темряву, щоб знайти нове освітлення.

Що таке коридор затемнень

Цьогоріч навесні 2023 року коридор затемнень розпочнеться сонячним затемненням 20 квітня 2023 і завершиться місячним затемненням 5 травня 2023. Коридор затемнень - це власне є і період між цими двома датами, який важливий з погляду езотерики та астрології

Також, у езотеричних традиціях, затемнення вважається важливим моментом, коли змінюється енергетична динаміка планети та космосу, і можна проводити ритуали або медитації, щоб скористатися цим часом для духовного розвитку і трансформації.

Кожен індивід може мати своє особливе сприйняття коридору затемнень, в залежності від свого світогляду, досвіду та духовного розвитку.

Коридор затемнень у квітні-травні 2023 року: що варто зробити

У езотеричних традиціях коридор затемнень сприяє духовному розвитку та трансформації, тому під час такої події можна проводити різноманітні практики, щоб скористатися її енергетикою. Ось кілька порад:

Медитація: Під час коридору затемнень можна проводити медитацію, зосереджуючись на внутрішньому світлі та духовному розвитку. Медитація може допомогти зосередити свою свідомість на важливих речах і покращити рівень свідомості. Ритуали: Існують різноманітні ритуали, які можна проводити під час коридору затемнень, щоб залучити певні енергії та звернутися до своїх внутрішніх ресурсів. Ритуали можуть включати свічки, елементи природи, символіку та мантри. Йога: Йога може допомогти під час коридору затемнень, оскільки вона сприяє зосередженню і здоров'ю, а також може бути корисною для внутрішнього розвитку. Можна виконувати асани, пов'язані з енергією Сонця або Місяця, або просто зосереджуватися на своєму диханні. Творчість: Коридор затемнень може спонукати до творчості та інтроспекції. Це може бути написанням власного життєвого кредо, малюванням, написанням віршів або пісень, або будь-якою іншою формою творчості, яка допоможе зосередитися на своїх внутрішніх думках та почуттях. Самопізнання: Коридор затемнень може стати часом самопізнання та саморозвитку. Це може включати рефлексію, записування нотаток до блокноту.

Коридор затемнень у квітні-травні 2023 року: чого краще уникати

Є кілька речей, які краще уникати під час коридору затемнень:

Важливо уникати важких рішень та суперечок з людьми під час коридору затемнень. Тому, якщо можливо, варто уникати будь-яких конфліктних ситуацій та відкласти важливі рішення на інший час. Не слід занадто перенапружуватися під час коридору затемнень, тому що це може призвести до виснаження та втрати енергії. Варто зосередитися на відпочинку та відновленні. Також не рекомендується відкладати важливі справи та дії на потім, оскільки коридор затемнень може дати змогу зосередитися на внутрішніх потребах та намірах, що дозволить краще зорієнтуватися на майбутнє. Не рекомендується споживати алкоголь та наркотики під час коридору затемнень, оскільки ці речі можуть погіршити сприйняття та ставити під загрозу безпеку та здоров'я. Не слід також занадто занурюватися в підсвідоме під час коридору затемнень, оскільки це може призвести до нездорового стану свідомості та спричинити несприятливі наслідки. Важливо зберігати рівновагу та бути у свідомому стані.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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