Коридор затемнень восени 2023 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

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Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на період коридору затемнень восени 2023 року розповідає, що Рибам треба відкрити серце, а Овнам - гідно працювати.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на період затемнень восени 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Шестірка пентаклів"
Гідно працюйте та отримаєте гідний результат. У стосунках очікуйте приємних сюрпризів. На роботі варто проявити професіоналізм.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Лицар мечів"
Сміливо вчіть на всіх парах до обраної мети. У стосунках ви можете ранити близьку людину гострим словом. У русі кар'єрними сходами не забувайте про стратегію.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Насолоджуйтеся тим, що маєте. У стосунках зараз можна розслабитися. Робочі моменти не викликатимуть зайвих турбот.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Трійка мечів"
Остерігайтеся підлих людей. У любові присвятіть день роботі над стосунками. На роботі остерігайтеся підступів.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Дев'ятка жезлів"
Не варто заплутуватися у "трьох соснах". У стосунках ви самі створюєте собі проблеми. На роботі варто подолати виклики.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Двійка пентаклів"
Баланс - ваше ключове слово. У стосунках варто урівноважити емоції та раціоналізм. У кар'єрних питаннях замисліться над накопиченням фінансів.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Паж кубків"
Попрацюйте з вашими емоціями. У любові перестаньте все зважувати. На роботі зайві почуття можуть вам заважати.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Ієрофант"
Вміння домовлятися - важлива особливість. У стосунках варто вийти на новий рівень. А на роботі уважно перечитуйте документи, які підписуєте.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Четвірка кубків"
Не відмовляйтеся від того, що пропонує вам життя. У стосунках може існувати відчуття сірості. На роботі вам може стати нудно.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Страшний суд"
За свої слова та дії треба відповідати. У любові можуть з'явитися "гріхи минулого". На роботі варто виправити минулі помилки.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Туз мечів"
Розум - ваша основна зброя. У стосунках проявіть інтелектуальність. А розв'язанні робочих викликів - професіоналізм.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Лицар кубків"
Відкривайте ваше серце. Розчиніться на трішки в стосунках. Віддайтеся з пристрастю роботі.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.
Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.
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