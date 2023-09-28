Коридор затемнень восени 2023 року: три потужні езотеричні ритуали

Коридор затемнень, з погляду езотерики, може бути важливим часом для духовного розвитку, зцілення та енергетичної роботи.

Ось три важливі ритуали, які ви можете розглянути для проведення під час коридору затемнень:

Ритуал очищення і захисту: Створіть спокійну атмосферу в кімнаті, засвітіть свічки і включіть м'яку музику.

Сядьте в зручному положенні і сконцентруйтеся на своєму диханні.

Уявіть себе оточеним осяяним світлом, яке поступово очищає вас від негативних енергій.

Проникніться відчуттям захисту та безпеки, і зверніться до вашого внутрішнього як до джерела сили та мудрості. Ритуал реалізації намірів: Зціліться на певному духовному чи особистому намірі, який ви бажаєте здійснити.

Запишіть цей намір на аркуші паперу та використовуйте символи або магічні слова, які підсилять вашу інтенцію.

Під час коридору затемнень використовуйте медитацію, щоб сконцентрувати свою увагу на цьому намірі та вірити в його виконання.

По закінченню коридору затемнень заховайте аркуш з вашим наміром на видному місці, щоб нагадувати собі про нього. Ритуал здоров'я і зцілення: Сідайте в комфортному положенні, закрийте очі і відвідайте внутрішній світ свого тіла та душі.

Уявіть, як енергія з коридору затемнень проникає в вас і запускає процес зцілення.

Під час цього ритуалу можна використовувати спеціальні мантри або афірмації, спрямовані на зцілення та відновлення вашого фізичного та енергетичного стану.

Ці ритуали спрямовані на підсилення ваших духовних інтенцій, зцілення та очищення енергій, а також створення позитивних змін у вашому житті. Важливо виконувати їх з повним спокоєм і вірою в їхню ефективність, якщо вони відповідають вашим віруванням і цілям.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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