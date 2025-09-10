Коридор затемнень 2025 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Коридор затемнень / © ТСН.ua

Коридор затемнень — це проміжок між двома затемненнями (сонячним і місячним), який триває приблизно 2–3 тижні. Енергетика цього часу активує глибинні процеси в нашому житті: завершуються старі історії, відкриваються нові можливості. У багатьох людей виникає відчуття доленосних подій.

Коридор затемнень триватиме від 7 до 21 вересня 2025 року. Це буде період посилених трансформацій, кармічних подій і переосмислення життєвих рішень.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Овен

Час підбивати підсумки. Вам доведеться переглянути свої плани на майбутнє. Важливо не діяти імпульсивно.

Телець

Матеріальні питання виходять на перший план. Зважуйте кожну витрату та уникайте ризикових інвестицій.

Близнята

Взаємини з людьми можуть бути випробуванням. Важливо не поспішати з висновками, а більше слухати.

Рак

Фокус на здоров’ї та внутрішньому балансі. Не перенавантажуйте себе і приділіть час відпочинку.

Лев

Зміни в особистому житті неминучі. Вони можуть стосуватися як романтики, так і творчості.

Діва

Коридор затемнень підштовхне до переосмислення сімейних питань. Можливі зміни у житлі чи побуті.

Терези

Комунікації стають ключовими. Можливі нові угоди, важливі зустрічі, навчання.

Скорпіон

Фінанси та самоцінність на передньому плані. Ви можете відчути необхідність змінити джерела доходу.

Стрілець

Коридор затемнень зачепить ваші особисті цілі. Ви ніби оновлюєте власний курс і будуєте новий образ.

Козоріг

Необхідність відпустити минуле стане очевидною. Важливо розібратися зі страхами й завершити «висяки».

Водолій

Можливі зміни у колі друзів чи професійних спільнотах. З’являться нові знайомства, які вплинуть на майбутнє.

Риби

Кар’єра виходить у центр уваги. Вас можуть очікувати нові пропозиції чи зміни в статусі.

Астрологи радять під час коридору затемнень уникати різких рішень, берегти сили та бути готовими до трансформацій. Це час, коли Всесвіт допомагає завершити старе та відкрити двері у нове.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

