Астрологія
54
2 хв

Коридор затемнень у вересні 2025 року: особливості періоду та що категорично заборонено робити

У вересні 2025 року настане коридор затемнень — особливий астрологічний період між місячним затемненням у Рибах (2 вересня) та сонячним затемненням у Діві (21 вересня).

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коридор затемнень

Коридор затемнень / © ТСН.ua

У вересні 2025 року українців очікує особливий астрологічний період — коридор затемнень, який триватиме з 2 по 21 вересня. Він розпочнеться місячним затемненням у Рибах, а завершиться сонячним затемненням у Діві.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Астрологи зазначають, що коридор затемнень — це час кармічних уроків, несподіваних змін і сильного емоційного напруження. Події цього проміжку можуть мати довготривалі наслідки, а рішення, ухвалені під впливом емоцій, виявитися помилковими.
Місячне затемнення у Рибах може проявити приховані страхи та образи, а сонячне затемнення у Діві підштовхне до переосмислення порядку, здоров’я та робочих процесів.

Чого категорично не можна робити

  • починати нові проєкти чи великі справи;

  • укладати угоди, брати кредити або робити великі покупки;

  • різко змінювати стосунки;

  • ухвалювати важливі рішення у стані стресу чи гніву;

  • втягуватися у конфлікти.

Фахівці радять у цей час завершувати незакінчені справи, відпускати старі образи та більше уваги приділяти власному емоційному та фізичному стану.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

