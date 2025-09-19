- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 54
- Час на прочитання
- 2 хв
Коридор затемнень у вересні 2025 року: особливості періоду та що категорично заборонено робити
У вересні 2025 року настане коридор затемнень — особливий астрологічний період між місячним затемненням у Рибах (2 вересня) та сонячним затемненням у Діві (21 вересня).
У вересні 2025 року українців очікує особливий астрологічний період — коридор затемнень, який триватиме з 2 по 21 вересня. Він розпочнеться місячним затемненням у Рибах, а завершиться сонячним затемненням у Діві.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Астрологи зазначають, що коридор затемнень — це час кармічних уроків, несподіваних змін і сильного емоційного напруження. Події цього проміжку можуть мати довготривалі наслідки, а рішення, ухвалені під впливом емоцій, виявитися помилковими.
Місячне затемнення у Рибах може проявити приховані страхи та образи, а сонячне затемнення у Діві підштовхне до переосмислення порядку, здоров’я та робочих процесів.
Чого категорично не можна робити
починати нові проєкти чи великі справи;
укладати угоди, брати кредити або робити великі покупки;
різко змінювати стосунки;
ухвалювати важливі рішення у стані стресу чи гніву;
втягуватися у конфлікти.
Фахівці радять у цей час завершувати незакінчені справи, відпускати старі образи та більше уваги приділяти власному емоційному та фізичному стану.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.