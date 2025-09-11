ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
2 хв

Коридор затемнень у вересні 2025 року: що це таке і чого очікувати від цього періоду

У вересні 2025 року Земля пройде через так званий коридор затемнень — астрономічне й астрологічне явище, яке завжди привертає особливу увагу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коридор затемнень

Коридор затемнень / © ТСН.ua

Коридор затемнень — це проміжок часу між двома астрономічними подіями: місячним і сонячним затемненням, які відбуваються з невеликим інтервалом. У цей період енергетика Землі та людей, за переконанням астрологів, стає більш напруженою: підсилюються емоції, прискорюються зміни, а доленосні рішення можуть мати довготривалий вплив.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Коли відбудеться коридор у вересні 2025 року

  • 7 вересня 2025 року відбулося повне місячне затемнення, відоме як “Кривава повня”.

  • 21 вересня 2025 року настане кільцеподібне сонячне затемнення.

Таким чином, коридор затемнень триватиме з 7 по 21 вересня 2025 року.

Особливості цього періоду

Астрологи вважають, що вересневий коридор затемнень 2025 року може стати переломним часом у багатьох сферах:

  • Емоції та відносини. Люди можуть гостріше реагувати на конфлікти, зростає вразливість, але водночас є шанс очистити стосунки від непотрібного.

  • Важливі рішення. У цей час радять утриматися від необдуманих кроків, адже енергія затемнень здатна спотворювати сприйняття.

  • Відпускання старого. Місячне затемнення 7 вересня відкриє період завершень, коли корисно позбавлятися від старих звичок, страхів чи стосунків, що вичерпали себе.

  • Нові початки. Сонячне затемнення 21 вересня дасть поштовх для нового циклу — важливо визначити наміри й подумати, що ви хочете привнести у своє життя.

На що звернути увагу

Фахівці радять у дні затемнень:

  • уникати перевтоми та конфліктів;

  • не починати серйозних справ і не підписувати важливих угод;

  • прислухатися до власних відчуттів і займатися практиками, які допомагають відновити баланс (медитація, прогулянки, творчість).

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie