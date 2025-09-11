- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 50
- Час на прочитання
- 2 хв
Коридор затемнень у вересні 2025 року: що це таке і чого очікувати від цього періоду
У вересні 2025 року Земля пройде через так званий коридор затемнень — астрономічне й астрологічне явище, яке завжди привертає особливу увагу.
Коридор затемнень — це проміжок часу між двома астрономічними подіями: місячним і сонячним затемненням, які відбуваються з невеликим інтервалом. У цей період енергетика Землі та людей, за переконанням астрологів, стає більш напруженою: підсилюються емоції, прискорюються зміни, а доленосні рішення можуть мати довготривалий вплив.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Коли відбудеться коридор у вересні 2025 року
7 вересня 2025 року відбулося повне місячне затемнення, відоме як “Кривава повня”.
21 вересня 2025 року настане кільцеподібне сонячне затемнення.
Таким чином, коридор затемнень триватиме з 7 по 21 вересня 2025 року.
Особливості цього періоду
Астрологи вважають, що вересневий коридор затемнень 2025 року може стати переломним часом у багатьох сферах:
Емоції та відносини. Люди можуть гостріше реагувати на конфлікти, зростає вразливість, але водночас є шанс очистити стосунки від непотрібного.
Важливі рішення. У цей час радять утриматися від необдуманих кроків, адже енергія затемнень здатна спотворювати сприйняття.
Відпускання старого. Місячне затемнення 7 вересня відкриє період завершень, коли корисно позбавлятися від старих звичок, страхів чи стосунків, що вичерпали себе.
Нові початки. Сонячне затемнення 21 вересня дасть поштовх для нового циклу — важливо визначити наміри й подумати, що ви хочете привнести у своє життя.
На що звернути увагу
Фахівці радять у дні затемнень:
уникати перевтоми та конфліктів;
не починати серйозних справ і не підписувати важливих угод;
прислухатися до власних відчуттів і займатися практиками, які допомагають відновити баланс (медитація, прогулянки, творчість).
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.