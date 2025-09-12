Коридор затемнень у вересні 2025 року: що варто зробити

Коридор затемнень / © ТСН.ua

Коридор затемнень — це період між місячним і сонячним затемненням, коли відбувається глибинна переоцінка цінностей та з’являються можливості для змін. У вересні 2025 року він розпочнеться 7 вересня з «кривавої» повні та місячного затемнення і завершиться 21 вересня сонячним затемненням.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що варто зробити в цей час

Відпустити зайве. Використайте цей період для звільнення від того, що більше не служить вам: старих звичок, непотрібних речей, непотрібних емоційних прив’язок.

Сформувати нові наміри. До сонячного затемнення визначте для себе цілі та бажання, які стануть основою нового етапу.

Звертати увагу на інтуїцію. Цими днями підсвідомість може підказувати важливі рішення через сни чи символи.

Працювати з енергією. Медитації, практики очищення зі свічками чи водою допоможуть зберегти баланс.

Вести щоденник. Записуйте свої думки та ідеї — це допоможе краще зрозуміти власні процеси й відслідкувати внутрішні зміни.

Дбати про тіло. Повноцінний сон, легке харчування та прогулянки на свіжому повітрі допоможуть пережити цей період гармонійно.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

