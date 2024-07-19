Козорогам слід відкрити своє серце, а Рибам не потрібно влаштовувати сварки: гороскоп за картами Таро на 19 липня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 19 липня 2024 року розповідає, що у Близнят розпочнеться новий період, Ракам не варто жалкувати за втратами.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 19 липня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся наважитися на перший крок. У стосунках спробуйте щось нове. На роботі розпочніть новий проєкт.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Королева жезлів"

Проявіть прихований внутрішній вогонь. У коханні нехай домінує пристрасть. На роботі варто продемонструвати активність.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Незабаром розпочнеться щось нове. У стосунках перед вами відкритий цілий світ. А на роботі варто виходити на міжнародний рівень.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Не шкодуйте за тим, що втратили. У стосунках кохання залишилося дуже мало. А у русі кар'єрними сходами краще зробити перерву.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Десятка мечів"

Одного разу впавши, буде важко потім піднятися. У коханні можливі конфлікти. На роботі остерігайтеся недоброзичливців.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Диявол"

Спокуси чекають вас з усіх боків. У стосунках вирішіть, чи варто піддатися спокусі. А на роботі спокуси можуть заважати рухатися кар'єрними сходами.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У коханні дійте обережно, бо ваші страхи вам заважатимуть. На роботі не зважайте на свої комплекси.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Зірка"

Вам світить щаслива зоря. У стосунках, як і на роботі, сподівайтеся на краще.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не створюйте собі проблеми. У коханні очікуйте викликів. А у русі кар'єрними сходами з'являться перепони.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Король кубків"

Розкрийте своє серце. У стосунках дослухайтеся до поради мудрого чоловіка. На роботі варто почути голос інтуїції.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Трійка мечів"

Буде важко. У любовних стосунках може з'явитися хтось третій. А у робочих питаннях будуть нові виклики.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Не створюйте самі собі проблеми. У стосунках не варто влаштовувати сварки. А на роботі візьміть паузу.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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