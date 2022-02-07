Козороги-друзі: що подарувати на день народження та як разом проводити час

Козороги-друзі: що подарувати на день народження та як разом проводити час

Козороги - це представники стихії землі.

Друзі-Козороги здатні на велику підтримку, але при цьому - дуже незалежні. Вони ніколи не вагаються, і якщо треба діяти під час кризи, то готові брати усе в свої руки і допомогти вам у складну хвилину.

Козороги-друзі: ключові якості характеру

Козоріг символізує стабільність, тому його втіленням є містичний морський козел, який виходить з "темних вод" несвідомого, щоб принести світло розуму людству.

Володіючи безмежним терпінням, Козоріг чудово справляється з дуже важкими завданнями. Цей знак зодіаку наділений властивостями до організації будь-якої справи, чому йому допомагає вроджена мудрість, уважність до деталей. Його серйозне ставлення до життя пом'якшується сатиричним почуття гумору.

Козоріг знає і контролює свої слабкості, а тому оцінює людей по посаді, яку вони займають або їх корисності з точки зору підйому по громадянській або фінансовій драбині успіху. Ця особистість, яка намагається контролювати все на світі, дивиться на нього у чорно-білому світлі через призму "повинен і зобов'язаний", тому про Козорогів можна сказати, що вони "бачать соломинку у чужому оці, а не бачать поліно у своєму".

Козороги-друзі: найкращі подарунки на день народження

Козороги полюбляють усе незвичне, але при цьому віддають перевагу класиці, а не модним віянням. Їхня любов до комедії означає, що їм подобаються приємні дурниці, наприклад, кумедна книжка або квитки до театру на комедію.

Представники цього знаку зодіаку цінують будь-які цінності з минулого, але їм також сподобається дбайливо зроблена копія з музею. Такі речі можна придбати для Козорогів у музейних крамничках.

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Історичні предмети, такі як старі монети або антикваріат, також чудові подарунки для цього знаку, що представляє стихію землі. Чудовим подарунком для Козорога може виявитися і точна копія газети, коли народився ваш друг чи подруга.

Любов Козорогів до класики означає, що їм, швидше за все, сподобаються якісь відомі французькі парфуми. У випадку з Козорогом щоразу перемагає якість. Подаруйте пляшку хорошого вина і запросіть друзів-Козерогів до ресторану на вишукану вечерю.

Козороги-друзі: чим варто зайнятися разом

У вихідні дні для Козорога немає нічого кращого, ніж побути на свіжому повітрі, особливо там, де тихо. Також Козороги люблять сходження та круті схили, тому до такої вилазки на природу з ними краще підготуватися. Якщо ж ви не відчуваєте себе настільки з енергійними, ніж ваші друзі, ви можете просто їх супроводжувати під час тривалої прогулянки по схилах та насолоджуватися красивим пейзажем.

Близькість з земними та природними матеріалами означає, що у більшості Козорогів є хобі, під час якого вони створюють глиняний посуд або займаються різьбою по дереву. Тому ваш друг-Козоріг з великою ймовірністю зробить щось гарне і для вас.

Якщо йдеться про спортивного Козорога, то він буде радий долучитися до командних ігор, хоча ігри сам на сам, наприклад, теніс або бадмінтон, можуть задовольнити їх бажання в конкуренції. Ваші друзі полюбляють грати, щоб вигравати., то саме час залучити їх до змагань певної ліги чи клубу, - це найкращий спосіб викликати у них азарт.

До того ж Козероги полюбляють брати участь у місцевій політиці. Їх часто можна побачити у певних громадських комітетах або зустрічах. Також він може бути членом правління ОСББ, тому радо допомагайте йому за можливості.

Також Козороги стануть дуже щасливими, якщо потраплять на прем'єру фільму або познайомляться з потрібними їх людьми. Тому вони будуть раді вас супроводжувати, якщо ви дістанете кілька білетів на певний захід, а там вони вже будуть душею компанії.

До того ж бувши орієнтованими на кар'єру, Козороги воліють мати трішки вільного часу, щоб відпочити та розслабитися. Козероги полюбляють читати та слухати музику, а якщо ви прийдете до них в гості, то це дуже нормально - просто посидіти у тиші.

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