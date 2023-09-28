Козороги зануряться у пристрасть, а Стрільцям варто остерігатися підступних людей: гороскоп за картами Таро на 28 вересня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 28 вересня 2023 року розповідає, що Близнятам треба шукати точку опори, а Скорпіони можуть сміливо рухатися вперед.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 28 вересня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Маг"

Ви досягнули чимало. У стосунках шукайте кращого. Замисліться, чому ви ходите на роботу і чи є від цього значний ефект.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Трійка кубків"

Не забувайте святкувати маленькі успіхи. У стосунках вирушайте у романтичну подорож. На роботі візьміть відгул.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Помірність"

Шукайте точку опори. У стосунках знайдіть баланс. У русі кар'єрними сходами знайдіть те, що буде вас надихати.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Паж жезлів"

Проявіть активність. У любові додайте вогню. На роботі час замислитися над стратегією розвитку.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Королева кубків"

Дослухайтеся до мудрих порад. У стосунках проявіть більше емоцій. А на роботі вони тільки вам заважатимуть.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Повішений"

Не робіть помилок, щоб не "висіти догори" дриґом. У стосунках змініть своє ставлення до ситуації. На роботі очікуйте на зміни.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Буде боляче, але ви впораєтеся. У любові вам можуть поранити серце. На роботі уникайте викликів.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Трійка жезлів"

Сміливо рухайте вперед. У стосунках вийдіть на новий рівень. Дійте активніше у розв'язанні робочих питань.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Десятка мечів"

У вас дуже мало сили, сконцентруйтеся на її відновлені. У стосунках остерігайтеся підступних людей, а на роботі - проблем.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Диявол"

Вас очікують спокуси. У любові зануртеся у пристрасть. А на роботі уникайте неприємностей.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У стосунках остерігайтеся комплексів. На роботі не бійтеся ваших страхів.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Попереду - перемоги. Добивайтеся кращого у стосунках. А на роботі - замахніться на нові вершини.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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