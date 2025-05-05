Козорогам час перепочити, а Водоліям не варто створювати собі проблеми: гороскоп за картами Таро на 5 травня 2025 року

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро 5 травня 2025 року розповідає, що Рибам можуть зробити боляче, а Ракам не варто боятися зробити перший крок.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 5 травня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Зараз вам може бути боляче. Ви заплуталися, але знаєте правильні відповіді. У стосунках краще не напружуватися. На роботі потрібно перепочити.

Реклама

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Диявол"

Попереду на вас чекають спокуси. Тільки вам вирішувати чи варто їм піддатися. На роботі потрібно розслабитися. У стосунках займіться пристрасним сексом.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Закохані"

Рухайтеся до мети у стосунках разом. На роботі вам потрібний відпочинок. Почніть довіряти оточенню.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. У стосунках наважтеся на щось більше. На роботі навчіться опиратися проблемам.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сила"

Збалансуйте ваші почуття та емоції. На роботі проявіть професіоналізм. А в стосунках додайте перспектив для росту.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Справедливість"

Вам потрібне умиротворення. На роботі підіть у відпустку. У стосунках не провокуйте скандали.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж мечів"

Користуйтеся вашим розумом, мов зброєю. У стосунках не ображайте другу половинку. На роботі опирайтеся новим викликам.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Ви досягнули чимало. У стосунках намагайтеся розслабитися. На роботі розпочніть новий проєкт.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Сміливо вирушайте на завоювання чогось нового. У стосунках обирайте надійного партнера. На роботі дійте активніше.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Настав час перепочити. У стосунках візьміть паузу. А на роботі - відгул. Потрібно більше часу присвятити собі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не потрібно створювати собі проблем. У стосунках спробуйте працювати над ними разом. А на роботі варто потурбуватися про захист своїх позицій.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка мечів"

Вам можуть зробити боляче. Захищайте своє серце. На роботі уникайте конфліктів.

Надаємо, що раніше ми писали містичний прогноз на 28 квітня-4 травня 2025 року, з якого можна дізнатися, що ж віщують нам руни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.