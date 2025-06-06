Козорогам не слід шукати швидких рішень, а сила Близнят полягає у словах: рунічний прогноз на 6 червня 2025 року

Руни / © ТСН

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6 червня — день внутрішнього руху, пошуку правильного напрямку та ритму душі.

Цим днем керує енергія руни «Райдо» — символ дороги, як зовнішньої, так і духовної. Вона вчить: іноді найважливіше — не куди ти йдеш, а як ти туди рухаєшся. Рунічна енергія сьогоднішнього дня сприяє змінам, мандрівкам, прийняттю рішень і відновленню гармонії між розумом і серцем.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен

Руна дня: «Турісаз»

Цей день може поставити перед вибором або випробуванням. Не поспішайте рубати з плеча — сила руни у стриманості. Справжній захист — це мудрість.

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Телець

Руна дня: «Феху»

Питання ресурсів та стабільності виходять на перший план. Гарний момент для наведення ладу в матеріальній сфері. Достаток приходить через вдячність.

Близнята

Руна дня: «Ансуз»

Ваша сила — у слові. Сьогодні особливо важливо прислухатися до знаків і розмов. Хтось може сказати саме те, що вам давно потрібно було почути.

Рак

Руна дня: «Лагуз»

День глибоких емоцій. Прислухайтеся до інтуїції, вона — як струмок, що веде до джерела. Час не діяти, а відчувати.

Лев

Руна дня: «Совіло»

Енергія сонця у вас — світло, натхнення, перемога. Діліться нею, і отримаєте у відповідь ще більше. День для впевнених кроків і яскравих ідей.

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Діва

Руна дня: «Йєра»

Ви сієте — і скоро збиратимете врожай. Сьогодні варто діяти повільно, але послідовно. Терпіння і витримка принесуть винагороду.

Терези

Руна дня: «Ґебо»

Цей день про рівноцінний обмін: почуттями, діями, підтримкою. Подяка і партнерство сьогодні мають особливу силу.

Скорпіон

Руна дня: «Райдо»

Час рушати вперед. Подорож — зовнішня чи внутрішня — подарує нову перспективу. Важливо не стояти на місці, навіть якщо дорога незвична.

Стрілець

Руна дня: «Кеназ»

Прозріння, ідеї, натхнення. Те, що було приховане, стає очевидним. Ваша внутрішня лампа освітила щось важливе — не ігноруйте це.

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Козоріг

Руна дня: «Ейваз»

Витривалість і стабільність. Не шукайте швидких рішень — ґрунтовність нині найкраща стратегія. Ви на правильному шляху.

Водолій

Руна дня: «Манназ»

Час дивитися на себе через призму спілкування. Діалог, підтримка, командна робота — ось де сьогодні ваші ресурси.

Риби

Руна дня: «Іса»

Зупинка — не поразка. Це пауза перед новим етапом. Спокій, відсутність руху — теж форма мудрості. Дозвольте собі побути в тиші.

Сьогоднішня руна «Райдо» каже: ми всі мандрівники — не лише дорогами, а й часом, вибором і власними думками. Час руху, навіть внутрішнього, — це завжди шанс оновитися. Візьміть зі собою в подорож повагу до себе, довіру до життя та трохи віри в чудо і нехай кожен ваш крок веде туди, де чекає відповідь.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.