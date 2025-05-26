Карти Таро / © ТСН.ua

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Карти Таро — це інструмент, який допомагає краще зрозуміти внутрішні процеси та тенденції навколо нас. Вони не диктують долю, а м’яко вказують напрямок, у якому варто звернути увагу. 26 травня — день, коли інтуїція може стати вашим головним союзником, якщо ви дослухаєтесь до її шепоту.

Овен — “Дев’ятка кубків”

День задоволення, коли варто дозволити собі невеличке свято душі. Подякуйте собі за пройдений шлях — навіть якщо ще не все ідеально, ви вже досягли значного.

Телець — “Паж пентаклів”

Це добрий час для навчання, нових починань у роботі чи фінансах. Якщо давно планували пройти курс або розпочати справу — зробіть перший крок сьогодні.

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Близнюки — “Вісімка мечів”

Ви можете відчувати себе скуто чи загнаними у кут, але карта радить: обмеження — у вашій уяві. Спробуйте змінити кут зору, і вихід знайдеться.

Рак — “Імператриця”

Час турботи — як про себе, так і про інших. Гарний день для сімейних справ, краси, творчості, а також розв’язання питань, пов’язаних із житлом чи дітьми.

Лев — “Колісниця”

Сила волі, впевненість і рух уперед — ось ваші ключі на день. Якщо довго вагалися, сьогодні саме час діяти рішуче. Вам усе під силу.

Діва — “П’ятірка пентаклів”

Можлива тимчасова нестача ресурсів або відчуття, що вас не підтримують. Але карта підказує: підтримка є поруч — просто озирніться.

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Терези — “Королева кубків”

Слухайте серце. Ваша чутливість і доброта можуть стати джерелом сили. Гарний день для глибоких розмов або творчих занять.

Скорпіон — “Лицар жезлів”

Вас веде жага пригод. Можлива поїздка, новий проєкт або пристрасне захоплення. Головне — не втрачайте розсудливості у пориві енергії.

Стрілець — “Правосуддя”

Час взяти відповідальність за рішення. День сприятливий для оформлення документів, юридичних питань або чесних розмов.

Козоріг — “Сімка кубків”

Фантазії та мрії кружляють навколо, але важливо не загубитися в ілюзіях. Зосередьтеся на тому, що реально втілити.

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Водолій — “Ієрофант”

День традицій, порад і мудрості. Прислухайтеся до досвідчених людей або самі станьте наставником. Важливо залишатися вірним своїм принципам.

Риби — “Двійка пентаклів”

Балансуйте між справами, не забуваючи про себе. День вимагатиме гнучкості, але ви зможете втримати всі кулі у повітрі.

26 травня Таро закликає нас до балансу між дією і роздумом, між внутрішнім голосом і зовнішніми подіями. Це день, коли важливо не поспішати — але й не стояти на місці. Довіртесь символам — і вони покажуть ваш шлях.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.