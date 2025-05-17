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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
3 хв

Козорогам варто захистити особисті кордони, а Терезам слід не пришвидшувати подій: астрологічний прогноз на рунах на 17 травня 2025 року

Рунічний гороскоп на 17 травня 2025: дізнайтеся підказки стародавніх символів для шкірного знака зодіаку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руні — це система символів, через яку можна прочитати енергію поточного моменту. й спостерігати.

Про це розповіла езотерикіня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Руна: "Наутіз"
Можливе відчуття внутрішнього тиску чи затримки в планах. Це не покарання, а запрошення до переосмислення. Замість ламати — спробуйте побачити, чому саме зараз краще пригальмувати. Обмеження - це точка зростання, якщо ви слухаєте, а не боретеся.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Руна: "Дагаз"
Світанок нового етапу. Ви опинилися біля точки переходу — можливо, ще не повністю це усвідомлюєте, але зміни вже почалися. Довіртеся світлу, яке вже пробивається — навіть якщо воно ще тьмяне.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Руна: "Вуньо"
День радості, полегшення, приємних новин чи маленьких перемог. Це не гучна епоха, але тепло, яке ви відчуваєте сьогодні, справжнє. Радійте малому — це справжнє джерело щастя.

Рак (21 червня - 22 липня)

Руна: "Єваз"
Усе змінюється - і це добре. Навіть якщо рух здається повільним, він йде у правильному напрямку. Дослухайтеся до підказок, навіть непрямих. Гнучкість – ваша сила, а не слабкість.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Руна: "Турісаз"
День для усвідомлення меж. Не варто розпорошуватися чи дозволяти комусь перетинати ваші особисті кордони. Сказане твердо «ні» сьогодні – це акт самоповаги.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Руна: "Одал"
Повернення до джерел – головна тема. Можливо, вам варто звернути увагу на своє коріння, дім, родинну історію чи просто лад у просторі. Сила в тому, що вже є довкола вас.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Руна: "Інгуз"
Ви перебуваєте у стані, коли все готовиться до нового. Це не день дії, а день тиші перед розкриттям.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Руна: "Сігель"
Сьогодні ви - джерело світла. Навколо вас буде більше уваги, ніж зазвичай. Важливо не використати цю силу для контролю, а для натхнення. Виявляйтеся відверто — це торкнеться сердець інших.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Руна: "Кеназ"
Усі стане на свої місця. День відкриттів, інсайтів, внутрішнього прояснення. Якщо не розуміли — зрозумієте. Якщо сумнівалися, то знайдете опору. Дайте собі простір побачити правду — вона не лякає, а визволяє.

Козоріг (22 грудня - 19 січня)

Руна: "Алґіз"
Захист, підтримка, вища інтуїція. Можливо, вам потрібно підсилити свої особисті межі або довіритись сильнішому провіднику. Іноді наймудріше — не рухатися самому, а дозволити собі вести.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Руна: "Іса"
Призупинка – не завжди негатив. Це шанс зупинитися перед тим, як зробити лишній крок. Не поспішайте сьогодні із висновками чи рішеннями. У мовчанні народжується справжнє розуміння.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Руна: "Пертро"
Невидимо сьогодні буде впливовішим за очевидне. Прислухайтеся до снів, внутрішніх образів, символів. Це день містичного розуміння світу. Не ігноруйте інтуїцію – вона веде до глибшої істини.

17 травня 2025 року — день сповільнення, внутрішніх зсувів та тонких сигналів. Руні закликають бути уважними до деталей, дбайливо ставитися до себе і не тиснути на життя. Іноді найкраща дія — це спостереження.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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