"Кривава" повня 20 жовтня: точний час, що можна і заборонено робити

Повня додає подіям динамізму.
20 жовтня о 17:57 по Києву відбудеться повня в цьому місяці. Перед цим відбудеться два важливих астрологічних подій — повернення і Меркурія, і Юпітера в директний рух. Починається вихід із застою і підвішеного стану, друга половина жовтня буде сприятливою.
Повню жовтня називають — "Кривавим" Місяцем або Місяцем Мисливця — це одна з найбільш містичних дат в календарі, адже це повний місяць перед Геловіном. Також ця повня має безліч імен: Місяць листя, що опадає, Місяць Подорожей, Місяць трави, що вмирає, Місяць Десяти Холодов. Всі вони так чи інакше пов'язані з тим, чим раніше займалися люди в цей період року.
Повня у жовтні відкриває можливості для різноманітних практик і занять. Рух вперед після періоду ретроградності деяких планет просто буде видно неозброєним оком. Розпочнуть розв'язуватися ситуації і з'являтися нові можливості для розвитку, для здійснення мрій у всіх сферах життя. Але важливо, що нові шанси і перспективи потрібно бачити.
Важливим аспектом під час повного місяця буде тема партнерства, на це потрібно звернути увагу. Повня — гарний час, щоб розв'язувати проблеми, пов'язані зі сварками і скандалами.
Також повня додає поточним подіям динамізму і швидкості, посилює бажання діяти, отримувати швидкий результат. Ця дата відмінно підходить для запуску тим, пов'язаним з кар'єрою, соціальною реалізацією.
Повний місяць 20 жовтня: що потрібно робити
- Декорувати житло темно-синіми, коричневими, фіолетовими тканинами.
- Поставити в вази шавлія, розмарин, чебрець, м'яту і цикламен.
- Покласти біля вашого робочого столу кристали обсидіану, аметисту, турмаліну.
- Звернути увагу на можливості для зростання фінансового достатку, реалізації себе, розвиток бізнесу або своєї справи.
- Затівати щось на тривалу, дуже тривалу перспективу.
- Готувати за старими сімейними рецептами.
- Розповідати старі сімейні історії.
- Сконцентруватися на духовному розвитоку.
- Ворожити за допомогою дзеркала або магічного кристала.
Повний місяць 20 жовтня: що не можна робити
- займатися вживанням алкогольних напоїв;
- впливати на і так хитку психіку зовнішніми факторами;
- займатися косметичними процедурами;
- брати гроші в борг, а також віддавати їх;
- починати масштабні проєкти.
Повний місяць 20 жовтня: місячний ритуал
Якщо в будинку часто сваряться подружжя, потрібно зробити так: насипте суміш, що складається в рівних пропорціях з освяченої солі, будяків і листя м'яти, з внутрішньої сторони будинку у порога. Насипте на підлогу по периметру ліжок подружжя, дітей, членів сім'ї. Нехай все лежить так три дні і три ночі. Потім помітите все віником і закопати в віддаленому місці.
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