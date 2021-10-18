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"Кривава" повня 20 жовтня: точний час, що можна і заборонено робити

"Кривава" повня 20 жовтня: точний час, що можна і заборонено робити

ТСН.ua

Повня додає подіям динамізму.

20 жовтня о 17:57 по Києву відбудеться повня в цьому місяці. Перед цим відбудеться два важливих астрологічних подій — повернення і Меркурія, і Юпітера в директний рух. Починається вихід із застою і підвішеного стану, друга половина жовтня буде сприятливою.

Повню жовтня називають — "Кривавим" Місяцем або Місяцем Мисливця — це одна з найбільш містичних дат в календарі, адже це повний місяць перед Геловіном. Також ця повня має безліч імен: Місяць листя, що опадає, Місяць Подорожей, Місяць трави, що вмирає, Місяць Десяти Холодов. Всі вони так чи інакше пов'язані з тим, чим раніше займалися люди в цей період року.

Повня у жовтні відкриває можливості для різноманітних практик і занять. Рух вперед після періоду ретроградності деяких планет просто буде видно неозброєним оком. Розпочнуть розв'язуватися ситуації і з'являтися нові можливості для розвитку, для здійснення мрій у всіх сферах життя. Але важливо, що нові шанси і перспективи потрібно бачити.

Важливим аспектом під час повного місяця буде тема партнерства, на це потрібно звернути увагу. Повня — гарний час, щоб розв'язувати проблеми, пов'язані зі сварками і скандалами.

Також повня додає поточним подіям динамізму і швидкості, посилює бажання діяти, отримувати швидкий результат. Ця дата відмінно підходить для запуску тим, пов'язаним з кар'єрою, соціальною реалізацією.

Повний місяць 20 жовтня: що потрібно робити

  • Декорувати житло темно-синіми, коричневими, фіолетовими тканинами.
  • Поставити в вази шавлія, розмарин, чебрець, м'яту і цикламен.
  • Покласти біля вашого робочого столу кристали обсидіану, аметисту, турмаліну.
  • Звернути увагу на можливості для зростання фінансового достатку, реалізації себе, розвиток бізнесу або своєї справи.
  • Затівати щось на тривалу, дуже тривалу перспективу.
  • Готувати за старими сімейними рецептами.
  • Розповідати старі сімейні історії.
  • Сконцентруватися на духовному розвитоку.
  • Ворожити за допомогою дзеркала або магічного кристала.

Повний місяць 20 жовтня: що не можна робити

  • займатися вживанням алкогольних напоїв;
  • впливати на і так хитку психіку зовнішніми факторами;
  • займатися косметичними процедурами;
  • брати гроші в борг, а також віддавати їх;
  • починати масштабні проєкти.

Повний місяць 20 жовтня: місячний ритуал

Якщо в будинку часто сваряться подружжя, потрібно зробити так: насипте суміш, що складається в рівних пропорціях з освяченої солі, будяків і листя м'яти, з внутрішньої сторони будинку у порога. Насипте на підлогу по периметру ліжок подружжя, дітей, членів сім'ї. Нехай все лежить так три дні і три ночі. Потім помітите все віником і закопати в віддаленому місці.

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