"Кривава" повня 20 жовтня: точний час, що можна і заборонено робити

"Кривава" повня 20 жовтня: точний час, що можна і заборонено робити

Повня додає подіям динамізму.

20 жовтня о 17:57 по Києву відбудеться повня в цьому місяці. Перед цим відбудеться два важливих астрологічних подій — повернення і Меркурія, і Юпітера в директний рух. Починається вихід із застою і підвішеного стану, друга половина жовтня буде сприятливою.

Повню жовтня називають — "Кривавим" Місяцем або Місяцем Мисливця — це одна з найбільш містичних дат в календарі, адже це повний місяць перед Геловіном. Також ця повня має безліч імен: Місяць листя, що опадає, Місяць Подорожей, Місяць трави, що вмирає, Місяць Десяти Холодов. Всі вони так чи інакше пов'язані з тим, чим раніше займалися люди в цей період року.

Повня у жовтні відкриває можливості для різноманітних практик і занять. Рух вперед після періоду ретроградності деяких планет просто буде видно неозброєним оком. Розпочнуть розв'язуватися ситуації і з'являтися нові можливості для розвитку, для здійснення мрій у всіх сферах життя. Але важливо, що нові шанси і перспективи потрібно бачити.

Важливим аспектом під час повного місяця буде тема партнерства, на це потрібно звернути увагу. Повня — гарний час, щоб розв'язувати проблеми, пов'язані зі сварками і скандалами.

Також повня додає поточним подіям динамізму і швидкості, посилює бажання діяти, отримувати швидкий результат. Ця дата відмінно підходить для запуску тим, пов'язаним з кар'єрою, соціальною реалізацією.

Повний місяць 20 жовтня: що потрібно робити

Декорувати житло темно-синіми, коричневими, фіолетовими тканинами.

Поставити в вази шавлія, розмарин, чебрець, м'яту і цикламен.

Покласти біля вашого робочого столу кристали обсидіану, аметисту, турмаліну.

Звернути увагу на можливості для зростання фінансового достатку, реалізації себе, розвиток бізнесу або своєї справи.

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Затівати щось на тривалу, дуже тривалу перспективу.

Готувати за старими сімейними рецептами.

Розповідати старі сімейні історії.

Сконцентруватися на духовному розвитоку.

Ворожити за допомогою дзеркала або магічного кристала.

Повний місяць 20 жовтня: що не можна робити

займатися вживанням алкогольних напоїв;

впливати на і так хитку психіку зовнішніми факторами;

займатися косметичними процедурами;

брати гроші в борг, а також віддавати їх;

починати масштабні проєкти.

Повний місяць 20 жовтня: місячний ритуал

Якщо в будинку часто сваряться подружжя, потрібно зробити так: насипте суміш, що складається в рівних пропорціях з освяченої солі, будяків і листя м'яти, з внутрішньої сторони будинку у порога. Насипте на підлогу по периметру ліжок подружжя, дітей, членів сім'ї. Нехай все лежить так три дні і три ночі. Потім помітите все віником і закопати в віддаленому місці.

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