Кривава повня 9 жовтня 2022 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

9 жовтня о 23:55 за Києвом настане повня в знаку Овна.
У жовтневої повні багато назв: кривавий місяць, місяць листя, що падає, місяць подорожей, місяць мисливця.
Вважається, що це найяскравіший місяць за рік, що дає найсильніше світло. Саме в цей час ночі дуже темні, і ми вже яскраво відчуваємо зміну енергії навколо нас.
Врахуйте, що ця фаза місяця добре підходить для проявів людей у сфері любові. Наприклад, варто виявляти своє кохання і пристрасть людям. Саме у повню можна справити враження і вразити другу половинку харизмою.
Також пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на період повні 9 жовтня 2022 року.
Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Життя у вдячності - найкращий ґрунт для умиротворення.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Якщо дієш уважно, - усе, що ти робиш стає творчістю. Якщо уважно твориш, то творіння стає шедевром.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Немає чого більше чекати. Просто живи. Вже можна. Всесвіт поганого не порадить.
РАК (22 червня-22 липня)
Розуміння - це спокуса розуму. Прагни до істини за її межами. Дзен направить.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Можливо - найкращий спосіб спілкування - це мовчання. Ще краще - мовчати разом.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Спостерігати за рухом пару, течією води, за рівним полум’ям свічки, головне бути тихим всередині. А ззовні можна як завгодно.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Прозора вода - ясність. Наповни суть ясністю - здобудеш істину.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Те, на що звертаєш свою увагу, набуває найбільшої глибини. Обережно, щоб не потонути.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Найкращий спосіб виправити помилку - розсміятися. А потім все-таки взяти і виправити.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Дозволь усьому йти своїм ходом. І сам слідуй за цим. Саме час довіритися потоку подій.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Мудрість вже і так є у тобі, так само як і чай вже є всередині насіння. Не квап плоди передчасно.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Зрощуй витонченість Волі. Звеличуй звучання смислів. Подумай, що каже вислів.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу й натхнення змінити своє життя на краще.
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