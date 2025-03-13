Кривава повня хробака 14 березня 2025 року: що категорично заборонено робити

Кривава повня хробака 14 березня 2025 року – це потужний період трансформації, коли світло і тінь переплітаються, загострюючи інтуїцію та підсвідомі страхи.

Під час кривавої повні хробака 14 березня 2025 року, особливо якщо вона супроводжується місячним затемненням, варто бути обережними у своїх діях та намірах. В езотеричних практиках цей час вважається періодом енергетичних збурень, коли простір нестабільний і може посилювати як позитивні, так і негативні впливи.

Що категорично заборонено робити:

Ухвалювати важливі життєві рішення – повня викликає емоційний сплеск, що може призвести до імпульсивних і необдуманих вчинків. Важливі зміни краще відкласти до стабілізації енергій. Починати нові справи – цей час більше підходить для завершення старого, а не для старту нових проєктів, оскільки вони можуть швидко втратити імпульс або піти не за планом. Проводити ритуали на залучення – затемнення перекриває потік світла, тому магічні практики на зростання (грошей, любові, удачі) можуть мати зворотний ефект або не спрацювати. Конфліктувати і з'ясовувати стосунки – емоції в цей період загострені, тому будь-які суперечки можуть перерости в серйозні конфлікти, які буде важко владнати. Довіряти своїм страхам і негативним думкам – затемнення може викликати спотворене сприйняття реальності, а страхи, що активізуються, не завжди мають реальне підґрунтя. Залишати вдома дзеркала відкритими вночі – вважається, що під час затемнення дзеркала стають порталом для негативних енергій, тому їх рекомендують закривати або перевертати. Робити енергетичні чистки та кардинальні зміни у своєму житті – повня з затемненням не підходить для глибоких очищувальних ритуалів, оскільки можна випадково позбутися не лише негативу, а й корисних ресурсів. Перебувати в натовпі або у місцях з високою енергетичною напругою – це може призвести до перевантаження нервової системи, випадкових конфліктів або навіть відчуття втрати власної енергії.

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Що варто робити натомість

Замість активних дій і ритуалів у цей період корисно займатися внутрішньою роботою – аналізувати свої почуття, відпускати минуле, писати списки того, від чого хочеться звільнитися. Це час для самоспостереження, спокійних медитацій та роздумів про майбутнє без різких рішень.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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