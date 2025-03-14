Кривава повня хробака 14 березня 2025 року: що означає цей період з погляду астрології, астрономії та езотерики

Кривава повня хробака 14 березня 2025 року поєднується з місячним затемненням, що робить її періодом глибоких трансформацій, завершення старих етапів і очищення простору для нового.

Кривава повня хробака 14 березня 2025 року супроводжується повним місячним затемненням, що посилює її енергетичний вплив. Це перша весняна повня, яка знаменує завершення зимового циклу та початок активних змін.

Астрономічне значення

Це повне місячне затемнення , коли Земля затінює Місяць, надаючи йому червонуватого відтінку, що пояснює назву "кривава повня".

, коли Земля затінює Місяць, надаючи йому червонуватого відтінку, що пояснює назву "кривава повня". Відбудеться у період перигею (найближчої точки орбіти Місяця до Землі), що робить затемнення ще більш разючим.

(найближчої точки орбіти Місяця до Землі), що робить затемнення ще більш разючим. Назва "повня хробака" походить із традицій корінних народів Америки, які помічали, що в цей час ґрунт починає відтавати, а земляні черви з’являються на поверхні, сигналізуючи про весняне пробудження природи.

Астрологічне значення

Затемнення відбудеться на осі Діва – Риби , що підсилить конфлікт між прагматичним підходом і духовним баченням життя.

, що підсилить конфлікт між прагматичним підходом і духовним баченням життя. Вплив Меркурія (управителя Діви) може викликати плутанину в комунікаціях, внутрішні сумніви або несподівані зміни у планах.

може викликати плутанину в комунікаціях, внутрішні сумніви або несподівані зміни у планах. Місяць у затемненні завжди підсилює емоційну чутливість, роблячи цей час періодом усвідомлення та переоцінки.

Це завершення певного циклу, що може проявлятися у стосунках, кар’єрі або внутрішніх переконаннях.

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Езотеричне значення

Затемнення відкриває портал змін , коли варто позбавитися всього, що більше не приносить користі.

, коли варто позбавитися всього, що більше не приносить користі. Кривава повня несе потужну енергію очищення , тому цей час сприятливий для звільнення від страхів, негативних прив’язок та кармічних боргів.

, тому цей час сприятливий для звільнення від страхів, негативних прив’язок та кармічних боргів. Символізує трансформацію – усе, що відбувається в цей період, має глибокий вплив і закладає основу на наступні місяці.

Може загострювати інтуїцію та пророчі сни, відкриваючи внутрішнє бачення майбутнього.Кривава повня хробака 14 березня 2025 року є важливою точкою змін, коли відбувається завершення старих процесів і відкриваються нові можливості. Астрономічно це період затемнення, що підсилює енергетику, а з астрологічного та езотеричного погляду – це час внутрішньої роботи, очищення та усвідомлених рішень.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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