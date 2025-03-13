Кривава повня хробака 14 березня 2025 року: що варто зробити

Повня 14 березня 2025 року припадає на знак Діви, що посилює теми очищення, порядку, здоров’я та усвідомлених рішень.

Повня 14 березня 2025 року називається Хробаковою, оскільки припадає на час, коли земля після зими починає відтавати, з’являються перші хробаки, що символізують відродження, родючість і підготовку до нового циклу життя.

Ця повня буде кривавою, тобто супроводжуватиметься місячним затемненням. У езотеричному контексті затемнення посилює енергетику місяця, але водночас може вносити хаос, емоційну нестабільність і різкі зміни в подіях. Це період внутрішнього очищення, відмови від старого і прийняття нових етапів у житті.

Повня відбудеться в знаку Діви, що наголошує на порядоку, аналізі, очищення фізичного і духовного простору.

Що варто зробити з езотеричного погляду

Позбавитися від непотрібних речей, старих речей, що тягнуть назад.

Очистити будинок за допомогою ладану, полину, сандалу або соляного розчину.

Провести ритуал вогню – написати на папері те, від чого хочеться позбутися, і спалити.

Написати лист подяки собі та тим, хто вплинув на ваше життя.

Візуалізувати, як всі негативні прив’язаності розчиняються у світлі повного місяця.

Медитувати.

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Робити ритуали краси, ванни з травами, масажі.

Проводити практики усвідомлення своїх страхів і їх трансформації.

Візуалізувати майбутні події у позитивному ключі.

Написати наміри для майбутнього, що варто впустити в життя після очищення.

Зарядити воду на місячному світлі та використовувати її для обмивання або пиття.

Прочитати афірмації на гармонізацію емоційного стану.

Чого варто уникати

Прийняття важливих рішень у день затемнення, оскільки емоції можуть бути нестабільними.

Конфліктів, суперечок, розривів стосунків, бо затемнення може зробити їх незворотними.

Фізичних і психологічних перевантажень, оскільки енергетика затемнення забирає сили.

Цей період сприяє завершенню старих циклів і підготовці до нового етапу. Важливо використовувати енергію свідомо, щоб направити її на гармонізацію життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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