Кривава повня хробака 14 березня 2025 року: три ритуали для оновлення

Кривава повня хробака 14 березня 2025 року поєднується з місячним затемненням, посилюючи енергію змін, звільнення від минулого та внутрішньої трансформації

Кривава повня хробака 14 березня 2025 року – це період потужних енергетичних змін, оскільки повня поєднується з місячним затемненням. Ця подія знаменує завершення одного циклу та початок нового, роблячи її ідеальним часом для очищення, звільнення від старого та налаштування на оновлення.

Ритуал очищення від минулого

Цей ритуал допомагає звільнитися від негативних емоцій, старих образ і всього, що заважає рухатися вперед.

Що потрібно:

Аркуш паперу та ручка

Червона свічка

Керамічна або металева місткість для спалювання

Як провести:

Запаліть свічку та налаштуйтеся на свої відчуття.

Напишіть на папері все, що хочете відпустити – страхи, сумніви, токсичні зв’язки.

Прочитайте написане вголос і уявіть, як ці речі покидають ваше життя.

Спаліть аркуш, а попіл змийте водою або розвійте за вітром.

Ритуал оновлення енергії

Повня затемнення може створювати відчуття виснаження, тому важливо наповнити себе новими силами.

Що потрібно:

Чаша з чистою водою

Камінь або кристал (аметист, гірський кришталь або місячний камінь)

Світла або біла свічка

Як провести:

Запаліть свічку та тримайте камінь у руках, зосереджуючись на своєму диханні.

Вимовте: «Я відкриваюся для оновлення, наповнюю своє життя світлом та енергією».

Покладіть камінь у воду, залиште на підвіконні на кілька годин або на ніч.

Вранці вмийтеся цією водою або зробіть кілька ковтків, щоб закріпити енергію оновлення.

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Ритуал залучення нового

Оскільки ця повня знаменує кінець старого і початок нового, варто закласти наміри на майбутнє.

Що потрібно:

Зелена свічка (символ зростання)

Аркуш паперу та ручка

Насіння (будь-яка рослина)

Як провести:

Запаліть свічку та уявіть, які зміни ви хочете залучити у своє життя.

Напишіть на папері три основні наміри на найближчі місяці.

Складіть папір і покладіть його біля насіння.

Посадіть насіння в землю, примовляючи: «Я саджаю ці зміни у своєму житті, і вони будуть рости разом із моїми намірами».

Доглядайте за рослиною, спостерігаючи, як вона зростає разом із вашими намірами.

Кривава повня хробака – це час потужних трансформацій, і використання цієї енергії допоможе очиститися від минулого, відновити сили та налаштуватися на новий етап життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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