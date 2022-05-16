Кривавий супермісяць 16 травня та квіткове затемнення: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Кривавий супермісяць 16 травня та квіткове затемнення: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп - це підказка всесвіту.

16 травня 2022 року з точки зору астрології маємо дві цікаві події - кривавий супермісяць та квіткове затемнення.

Тому пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на період кривавого супермісяця та квіткового затемнення 16 травня 2022 року.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Відмовтеся від боротьби і довіртеся своєму внутрішньому голосу. Але візьміть до уваги, що сьогодні - день зі складною енергетикою, коли навколо все буквально провокує, змушує впадати в негативні переживання та проявляти агресію.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Будьте відкритими до нового і знайте, що це - безпечно для вас. Це магічний день для оновлення життєвих сил, перезавантаження усіх внутрішніх та зовнішніх процесів та систем.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Будьте у мирі зі своїми думками. Всесвіт ставить перед вами вибір між добром та злом у ваших думках та діяннях.

РАК (22 червня-22 липня)

Ваші бажання здійснюються. Потреби задовольняються. Кожна цілеспрямована у Всесвіт думка буде реалізована.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Ви легко знайдете вихід з будь-якої ситуації. День несе в собі заряд активної енергії боротьби та агресії.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Ви досягнули всього, що могли досягнути на цей момент. Зараз відбувається переоцінювання результатів. Важливо приймати все, як є, і нічого не очікувати.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

З радістю і вдячністю приймайте дари Всесвіту, ви заслуговуєте на це. Але будьте уважними, день спокушає піддаватися хибній думці про свої досягнення.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Будь-які перешкоди приходять для того, щоб наповнити вас силою. День важливий для внутрішньої трансформації та перетворень, дає можливість побороти всі сумніви.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

День роботи зі снами, який несе в собі духовне прозріння. Енергія затемнення розкриває любов до світу, яку потрібно реалізувати, сіючи зерна добрих вчинків.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Нині для вас - вдалий день, що об'єднує людей, наповнює активністю, хоробрістю, дає стимул для руху та вчить справедливості. Тому дозвольте собі приймати допомогу від оточення.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Зараз для вас - день спокою та прийняття, коли можна вільно видихнути. Він сприяє новим починанням. Зараз ви знаєте все, що маєте знати на цей момент.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

День, що несе в собі енергію для зміцнення сімейних традицій та взаємозв'язків. Відчувайте себе тут і зараз.

Читайте також:

Як пережити жахіття війни: астролог Ігор Нехаєв та психологиня Діана Нехаєва