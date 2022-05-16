Кривавий Супермісяць 16 травня та квіткове затемнення: що обов'язково потрібно зробити і що категорично заборонено

Кривавий Супермісяць 16 травня та квіткове затемнення: що обов'язково потрібно зробити і що категорично заборонено

Цикл місячних затемнень цілком передбачуваний астрономами.

16 травня 2022 року відбудуться два важливі езотеричні та астрономічні явища — кривавий Супермісяць та місячне затемнення.

Це місячне затемнення буде видно у Північній та Південній Америці, Африці та Південно-Західній Європі.

Це єдине цього року повне місячне затемнення, коли Сонце, Земля та Місяць вишикувалися в одну лінію, причому Місяць повністю потрапив на тіньовий бік Землі. Потрапивши в тінь, Місяць поступово темніє, поки не стає темно-червоним. У народі її ще зловісно називають кривавою.

Також у Північній півкулі повний місяць у травні часто називають квітковим Місяцем, тому що збігається з сезоном появи весняних квітів. Така назва зустрічається у календарі стародавніх індіанців та місцевих фермерів.

Водночас Місяць буде на мінімальній відстані від Землі, що дозволить називати цю подію Супермісяцем. Це кривавий Супермісяць завершує коридор затемнень, що відкрився сонячним затемненням 30 квітня

Супермісяць: що це

Супермісяць — це явище, що відбувається при збігу повного місяця або молодика з перигеєм — моментом найбільшого зближення Місяця і Землі. Це відбувається внаслідок еліптичної орбіти, через яку Місяць обертається навколо нашої планети. Завдяки цьому явищу із Землі можна бачити більший розмір місячного диска, ніж зазвичай. Термін "Супермісяць" має астрологічне походження і не має точного астрономічного визначення.

Кривавий Супермісяць 16 травня та квіткове затемнення: що категорично не можна робити

Приймати рішення щодо важливих робочих питань, пов'язаних із зарплатою, підвищенням чи звільненням.

Робити операції.

Проводити будь-які процедури.

Проходити консультації у лікарів.

Розв'язувати фінансові проблеми – брати кредити, позички, брати та позичати.

Отримувати чи дарувати дорогі подарунки.

З'ясовувати відносини.

Подорожувати чи їхати у відрядження.

Міняти імідж, робити маніпуляції зі своєю зовнішністю.

Робити серйозні навантаження.

Кривавий Супермісяць 16 травня та квіткове затемнення: що обов'язково потрібно зробити

позбавлятися ілюзій у всіх сферах, принципів та переконань;

подивитися у вічі власним страхам;

стійко захищати свою позицію;

прислухатися до інтуїції;

слухати та читати священні писання;

мовчати та вести аскетичний спосіб життя;

постити;

переглядати власні цінності та життєві позиції;

позбавлятися зайвого;

оптимально провести цей день біля водоймища, на природі, у медитації чи молитві.

Зауважимо, що цикл місячних затемнень цілком передбачуваний астрономами. Наступний "кривавий" Місяць нависне над Азією та Океанією в листопаді 2022 року.

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