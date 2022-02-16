Крижана повня 16 лютого 2022: що потрібно робити і що категорично заборонено

Крижана повня 16 лютого 2022: що потрібно робити і що категорично заборонено

У побуті повнею називають зазвичай період кількох діб, протягом яких Місяць візуально майже не відрізняється від повні.

16 лютого над Землею зійде остання повня зими. Що потрібно робити цього дня і що — категорично заборонено — розповімо в цьому матеріалі.

Повня: що це

Повня — це фаза Місяця. Вона в повні має вигляд правильного диска, що світиться.

Цікаво, що астрономи момент повні розраховують з точністю до декількох хвилин, а в побуті повнею називають зазвичай період декількох діб, протягом яких Місяць візуально майже не відрізняється від повні.

Під час повні протягом декількох годин може мати місце так званий ефект протистояння, при якому помітно зростає яскравість диска, попри його незмінні розміри. Ефект пояснюється повним зникненням (для земного спостерігача) тіней на поверхні планети у момент протистояння.

Повня: вплив

Вважається, що під час повні збільшується кількість самогубств, бійок, нападів, хуліганств, загострюються, хронічні та психічні захворювання. Люди, які ходять уві сні — страждають на сомнамбулізм, починають це робити саме під час повних місяців.

У особливо чутливих людей відбуваються загострення, сплески емоцій, виникають фобії. Також у людини відбувається зниження швидкості обміну речовин.

Можливо через це повня у людській свідомості асоціюється з відьмами, вурдалаками, перевертнями та вампірами.

Повня: назви

Батьки стежили за кожною повнею і давали їй особливу назву, пов'язану з порою року. Вважається, що оскільки в останній місяць зими починалися найсильніші снігопади, то лютну повню називали сніговим або крижаним місяцем. Також повню у лютому називали голодною. Інші назви цього повні місяця: Місяць бурі, Місяць спадання, жорстокий Місяць, червоний Місяць очищення, Місяць прискорення, Місяць великої зими.

Крижана повня 16 лютого 2022 року: особливості

Фахівці вважають, що у цей період треба полюбити себе, визнати свої минулі помилки, пробачити себе та намітити плани. Повня у лютому – це вітер, який приносить у ваше життя щось нове. Названа так через погоду, крижана повня покриває землю ковдрою з льоду та снігу, захищаючи її та все, що знаходиться на її поверхні.

Повня 16 лютого 2022 року: астрологія

Крижана повня 16 лютого 2022 року — це ще й повня у Львові. Енергія Лева в повний місяць особливо яскраво виявлена, і можна її використовувати для усвідомлення свого внутрішнього центру. Добре медитувати на цілі в житті, свою життєву програму, скласти план.

Корисно в цей період спостерігати своє внутрішнє життя. Для допомоги в усвідомленні себе можна використовувати різні практики, у тому числі – буддійські. Також можна в цей повний місяць налаштуватися на зв'язок з вищими силами, які ведуть нас уперед.

Крижана повня 16 лютого 2022: що потрібно робити

відпочивати та змінювати ситуацію;

спробувати нові заняття;

знайти нове захоплення;

сподіватися на випадкові сприятливі події;

будувати довгострокові плани;

відпускати минуле;

займатися фізичними тренуваннями, прогулянками, фітнесом, йогою.

Крижана повня 16 лютого 2022: що категорично не можна робити

лаятися та з'ясовувати стосунки;

розпочинати курс лікування;

давати організму нові незвичні фізичні навантаження;

планувати хірургічні втручання;

займатися прибиранням у будинку;

переїдати;

робити незаплановані покупки.

Читайте також:

Меркурій завершує свій ретроградний рух – Астрологічний прогноз