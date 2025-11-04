"Кров окропить святилище": моторошне передбачення Нострадамуса на кінець 2025 року

Французький астролог Мішель Нострадамус / © pixabay.com

Попри те, що 2025 рік добігає кінця, а найстрашніші прогнози пророків не справдилися, прихильники французького астролога Мішеля Нострадамуса заявляють, що в його катренах є моторошні натяки на нові потрясіння до кінця поточного року.

Про це пише UNILAD.

Видання зазначає, що такі тлумачення можуть бути пов’язані зі страхом людства перед Третьою світовою війною. Пророцтва Нострадамуса також містять попередження про «стародавню чуму» та велику війну в Європі.

Натяк на Третю світову та занепад Заходу

Багато хто вважає, що Нострадамус успішно «передбачив» низку великих історичних подій, зокрема прихід Гітлера до влади, а також Першу та Другу світові війни.

Щодо кінця 2025 року у книжці Нострадамуса «Пророцтва» міститься такий текст:

«Коли Марс панує над своєю стежкою серед зірок, людська кров окропить святилище. Три вогні піднімаються зі Сходу, тоді як Захід втрачає своє світло в тиші».

Ті, хто вірить у ці пророцтва, інтерпретують згадку про Марс як символ війни та агресії, що віщує нові конфлікти і кровопролиття. «Три вогні на Сході» часто трактують як появу могутніх держав в Азії або нові військові конфлікти, а «Захід втрачає своє світло» — як можливий занепад його впливу у світі.

Що віщували Нострадамус і баба Ванга

Нострадамус і не менш відома пророчиця баба Ванга, як виявилося, зробили схожі похмурі передбачення щодо 2025 року, які стосуються Європи.

Нострадамус також писав про те, що на Європу може навалитися «стародавня чума». Крім того, він попереджав про «жорстокі війни» у пророцтві, пов’язаному з політичним рішенням Великої Британії:

«Коли ті з земель Європи побачать, як Англія встановить свій трон позаду її флангів, будуть жорстокі війни».

Баба Ванга підтримала подібні настрої щодо війни у Європі та навіть додала, що Росія зрештою «домінуватиме у світі». Провидиця також стверджувала, що значна частина континенту буде «спустошена» конфліктом, а «війна на Сході» знищить Захід.

Втім, видання зазначає, що Нострадамус не завжди був точний у своїх прогнозах. Наприклад, він передбачав Третю світову війну 2002 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

