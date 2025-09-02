"Кривава" повня 7 вересня 2025 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

"Кривава" повня / © ТСН.ua

7 вересня 2025 року небесне явище — “Кривава” повня — освітить небо й вплине на всі сфери життя. Астрологи пояснюють: повня у Рибах загострить інтуїцію, підсвідомі страхи та потребу у внутрішньому очищенні. Це час, коли емоції виходитимуть на поверхню, а старі образи чи незавершені справи вимагатимуть розв’язання.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овни можуть відчути втому й потребу відпочити. Варто приділити увагу снам та знакам.

Тельці матимуть несподівані зустрічі та відкриття у дружніх колах.

Близнята зосередяться на кар’єрі: можливі важливі зміни у роботі.

Раки отримають шанс відкрити нові горизонти, навчання чи подорожі.

Леви відчують потребу відпустити старі страхи та борги — як емоційні, так і матеріальні.

Діви зіштовхнуться з випробуваннями у стосунках, але зможуть побачити справжнє обличчя партнера.

Терези зосередяться на здоров’ї та балансі між роботою й відпочинком.

Скорпіони відчують натхнення у творчості та любовних справах.

Стрільці більше думатимуть про дім і сім’ю, можливі зміни у житлі.

Козероги отримають важливі новини та шанс налагодити спілкування.

Водолії замисляться над фінансами, можливі нові джерела доходу.

Риби опиняться у центрі подій: повня висвітлить їхні сильні та слабкі сторони, підштовхне до нового етапу життя.

Астрологи радять у цей день уникати конфліктів, більше слухати свою інтуїцію та проводити практики очищення — від медитацій до простого відпускання образ.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

