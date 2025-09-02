- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 723
- Час на прочитання
- 2 хв
"Кривава" повня 7 вересня 2025 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку
У ніч проти 7 вересня відбудеться “Кривава” повня у знаку Риб. Астрологи попереджають: це затемнення принесе емоційні відкриття, завершення важливих життєвих етапів і може стати точкою неповернення для багатьох знаків зодіаку.
7 вересня 2025 року небесне явище — “Кривава” повня — освітить небо й вплине на всі сфери життя. Астрологи пояснюють: повня у Рибах загострить інтуїцію, підсвідомі страхи та потребу у внутрішньому очищенні. Це час, коли емоції виходитимуть на поверхню, а старі образи чи незавершені справи вимагатимуть розв’язання.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овни можуть відчути втому й потребу відпочити. Варто приділити увагу снам та знакам.
Тельці матимуть несподівані зустрічі та відкриття у дружніх колах.
Близнята зосередяться на кар’єрі: можливі важливі зміни у роботі.
Раки отримають шанс відкрити нові горизонти, навчання чи подорожі.
Леви відчують потребу відпустити старі страхи та борги — як емоційні, так і матеріальні.
Діви зіштовхнуться з випробуваннями у стосунках, але зможуть побачити справжнє обличчя партнера.
Терези зосередяться на здоров’ї та балансі між роботою й відпочинком.
Скорпіони відчують натхнення у творчості та любовних справах.
Стрільці більше думатимуть про дім і сім’ю, можливі зміни у житлі.
Козероги отримають важливі новини та шанс налагодити спілкування.
Водолії замисляться над фінансами, можливі нові джерела доходу.
Риби опиняться у центрі подій: повня висвітлить їхні сильні та слабкі сторони, підштовхне до нового етапу життя.
Астрологи радять у цей день уникати конфліктів, більше слухати свою інтуїцію та проводити практики очищення — від медитацій до простого відпускання образ.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.