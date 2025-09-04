"Кривава" повня 7 вересня 2025 року: нюанси періоду та чого категорично не можна робити

"Кривава" повня / © Reuters

У період “Кривавого” Місяця 7 вересня 2025 року важливо уважно стежити за своїм емоційним станом і уникати рішень, які здатні змінити життя у небажаному напрямку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Нюанси “Кривавої” повні

Сильні емоції. У цей день підвищується рівень емоційності: люди можуть відчувати дратівливість, неспокій та навіть агресію.

Повернення минулого. Є ймовірність несподіваних зустрічей із людьми з минулого або ситуацій, які колись залишили слід.

Потреба у завершенні. Це момент, коли варто підбити підсумки, закрити “висячі” питання та попрощатися з тим, що втратило актуальність.

Чутливість організму. Можливі проблеми зі сном, підвищена втома, різкі перепади настрою.

Чого категорично варто уникати 7 вересня

Астрологи радять утриматися від:

початку нових справ — енергія повні призначена для завершення, а не старту;

важливих фінансових рішень — ризик помилитися або піддатися ілюзіям;

з’ясування стосунків — конфлікти у цей час можуть мати затяжний і болісний характер;

імпульсивних дій — усе сказане чи зроблене у стані афекту може мати серйозні наслідки;

перевантаження організму — надмірна активність чи вживання алкоголю лише погіршать стан.

“Кривава” повня 7 вересня 2025 року відкриває простір для завершення, очищення і внутрішнього перезавантаження. Це час, коли варто відмовитися від зайвого, але водночас з особливою обережністю ставитися до нових починань. Зосередьтеся на вдячності, спокої та турботі про себе — і тоді цей день стане корисним для вашого майбутнього.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

