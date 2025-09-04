- Дата публікації
"Кривава" повня 7 вересня 2025 року: особливості періоду і що варто зробити
7 вересня 2025 року українці спостерігатимуть “Криваву” повню. Астрологи кажуть, що цей період стане часом очищення, завершення старих справ і внутрішніх трансформацій. Водночас він може принести емоційне напруження та несподівані події.
“Кривава” повня 7 вересня 2025 року отримала свою назву через характерний червонуватий відтінок Місяця. Такий ефект виникає під час затемнень або завдяки атмосферним явищам. У різних культурах червоний Місяць символізує завершення циклів, відпускання минулого та перехід на новий етап.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Особливості періоду 7 вересня
За словами астрологів, у цей день:
активізується інтуїція та внутрішнє бачення;
можливі емоційні коливання та яскраві сни;
виникне потреба завершити старі справи чи звільнитися від непотрібних зв’язків;
можуть повернутися люди або події з минулого для остаточного вирішення.
Що варто зробити у день Кривавої повні
Астрологи радять використати енергію цього дня для очищення:
ритуали звільнення — написати на папері те, від чого хочете позбутися, та спалити аркуш;
практики вдячності — згадати свої досягнення і людей, які підтримували вас;
медитації — уявляти, як червоне світло Місяця допомагає позбутися страхів і сумнівів;
догляд за тілом — трав’яні чаї, соляні ванни, легкі детокс-практики;
захисні обереги — носити гранат, рубін або обсидіан, очищати простір травами.
Чого уникати
У цей період небажано:
починати нові справи;
вступати у суперечки та конфлікти;
приймати імпульсивні рішення.
“Кривава” повня 7 вересня 2025 року стане важливим астрологічним моментом. Вона допоможе підбити підсумки, попрощатися з минулим і підготувати місце для нового етапу. Це ідеальний час для внутрішнього очищення, вдячності та завершення старих процесів.
