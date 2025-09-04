"Кривава" повня 7 вересня 2025 року: особливості періоду і що варто зробити

"Кривава" повня / © Reuters

“Кривава” повня 7 вересня 2025 року отримала свою назву через характерний червонуватий відтінок Місяця. Такий ефект виникає під час затемнень або завдяки атмосферним явищам. У різних культурах червоний Місяць символізує завершення циклів, відпускання минулого та перехід на новий етап.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Особливості періоду 7 вересня

За словами астрологів, у цей день:

активізується інтуїція та внутрішнє бачення;

можливі емоційні коливання та яскраві сни;

виникне потреба завершити старі справи чи звільнитися від непотрібних зв’язків;

можуть повернутися люди або події з минулого для остаточного вирішення.

Що варто зробити у день Кривавої повні

Астрологи радять використати енергію цього дня для очищення:

ритуали звільнення — написати на папері те, від чого хочете позбутися, та спалити аркуш;

практики вдячності — згадати свої досягнення і людей, які підтримували вас;

медитації — уявляти, як червоне світло Місяця допомагає позбутися страхів і сумнівів;

догляд за тілом — трав’яні чаї, соляні ванни, легкі детокс-практики;

захисні обереги — носити гранат, рубін або обсидіан, очищати простір травами.

Чого уникати

У цей період небажано:

починати нові справи;

вступати у суперечки та конфлікти;

приймати імпульсивні рішення.

“Кривава” повня 7 вересня 2025 року стане важливим астрологічним моментом. Вона допоможе підбити підсумки, попрощатися з минулим і підготувати місце для нового етапу. Це ідеальний час для внутрішнього очищення, вдячності та завершення старих процесів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

