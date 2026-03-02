ТСН у соціальних мережах

Кривава повня хробака: чому березневий місяць має таку дивну назву

Березневу повню називають «Повнею Хробака», а під час затемнення — ще й «кривавою», і ці дивні слова мають цілком природне історичне та наукове пояснення.

Олена Кузьмич
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Березнева повня, яка цього року збігається з місячним затемненням і набуває червонуватого відтінку, має назву кривава повня хробака — і вона зовсім не пов’язана з містикою чи загрозами.

Чому повню так називають

Назва прийшла з традицій північноамериканських індіанських племен. У березні земля починає відтавати після зими, і на поверхні з’являються дощові черв’яки. Це був знак, що сезон холоду завершується, а природа прокидається.

Саме тому березневу повню назвали Worm Moon — «Місяць хробака», тобто символ відродження та нового циклу.

Чому вона «кривава»

Термін «Кривава повня» виникає лише тоді, коли відбувається повне місячне затемнення. У цей момент Земля закриває Місяць від Сонця, і супутник набуває червонуватого або мідного відтінку.

Колір з’являється через розсіювання сонячного світла в атмосфері Землі — це природний оптичний ефект, а не астрологічний знак небезпеки.

Чи має ця назва містичний сенс

Попри тривожне звучання, назва не пов’язана з катастрофами або поганими прикметами.
Хробак — це символ весни, а кривава — лише опис кольору Місяця під час затемнення.

Однак в астрології такі повні вважають моментом завершення старих циклів і підбиття підсумків.

Кривава повня хробака — це поєднання давньої природної назви та сучасного опису небесного явища. Вона означає не загрозу, а зміну сезону й перехід до нового етапу.

