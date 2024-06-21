Купала 24 червня 2024 року: три важливі для українців ритуали

Купала, або Івана Купала, є стародавнім святом, яке відзначається в ніч з 6 на 7 липня в Україні. Це свято пов'язане з літнім сонцестоянням і символізує єднання людини з природою. Езотеричні ритуали, що проводяться в цей день, мають на меті очищення, омолодження та привернення удачі. Ось три важливі ритуали:

Купальське вогнище

Купальське вогнище є одним із центральних елементів свята. Люди стрибають через вогонь, вірячи, що це приносить очищення і захист від злих сил. Вважається, що стрибки через вогонь зміцнюють здоров'я і очищують душу. Пара, яка тримається за руки і успішно перескакує через вогонь, буде щасливою разом.

Як виконувати:

Розведіть велике багаття на відкритій місцевості.

Перед тим, як стрибати, подумайте про свої бажання та наміри.

Стрибайте через вогонь поодинці або з партнером, міцно тримаючи його за руку.

Купання у воді

Купання у річці чи озері на світанку має магічне значення очищення і оновлення. Вода в цей день вважається особливо цілющою і здатною змивати негаразди та хвороби.

Як виконувати:

Рано вранці, до сходу сонця, зануртесь у природну водойму.

Вірять, що під час купання треба тричі зануритись у воду, подумки очищаючись від негативу.

Після купання не витирайтесь рушником, а дайте воді висохнути природно, щоб зберегти її цілющі властивості.

Плетіння і пускання вінків на воду

Цей ритуал має особливе значення для дівчат, які прагнуть дізнатися про свою долю, особливо про шлюб. Вінок, зроблений з трав і квітів, символізує молодість, красу і надію.

Як виконувати:

Напередодні або в день свята зберіть польові квіти, трави і гілочки.

Сплетіть з них вінок, вкладаючи у процес свої бажання і мрії.

Увечері, коли починає сутеніти, вийдіть до річки або озера.

Пустіть вінок на воду і спостерігайте за ним: Якщо вінок пливе далеко і швидко – це до щасливого і швидкого шлюбу. Якщо вінок заплутається в очереті або потоне – можливі перешкоди на шляху до бажань. Якщо вінок припливе до берега або залишиться неподалік – це знак, що шлюб або значні зміни в житті відбудуться незабаром.



Цей ритуал не тільки допомагає передбачити майбутнє, але й є красивою і романтичною традицією, що зближує людей і нагадує про гармонію з природою.

Ці ритуали є важливою частиною свята Купала і дозволяють відчути глибокий зв'язок з природою та древніми традиціями.

Замість постскриптуму: є легенда про папороть-квітку, яка цвіте лише в ніч на Купала, пов’язана з пошуком щастя, багатства та знання. Згідно з віруваннями, той, хто знайде квітку папороті, зможе розуміти мову тварин і рослин, а також отримати неймовірну удачу. Тому, якщо ви все-таки вірите в легенду, хоча й знаєте, що папороть не цвіте, і підете до лісу, підготували для вас алгоритм пошуку квітки папороті.

Як виконувати:

Опівночі вирушайте до лісу на пошуки папороті.

Уважно дивіться під ноги, оскільки квітка з’являється лише на короткий час.

Якщо вам вдасться знайти папороть-квітку, зірвіть її і збережіть як амулет.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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