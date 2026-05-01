Квіткова повня 1 травня: 10 афірмацій і маніфестацій для внутрішнього балансу
Квіткова повня 1 травня — період емоційного піку, коли особливо важливо фокусуватися на власних думках і намірах.
Квіткова повня 1 травня — слушний час, щоб зафіксувати наміри і попрацювати з афірмаціями, які допомагають стабілізувати емоційний стан.
У цей час багато хто звертається до афірмацій та маніфестацій як до способу впорядкувати думки, знизити рівень тривожності та сформулювати особисті цілі. Йдеться не про магічне мислення, а про психологічну практику, яка допомагає зафіксувати намір і краще усвідомити власні потреби.
ТСН.ua зібрав 10 афірмацій, які можна використовувати у день Квіткової повні.
10 афірмацій і маніфестацій
Я дозволяю собі завершити те, що більше не працює для мене.
Я відпускаю минуле без жалю і звільняю місце для нового.
Я ціную себе і свої ресурси.
Я обираю стабільність і внутрішній баланс.
Я приймаю свої емоції без осуду.
Я відкритий/відкрита до змін, які ведуть мене до розвитку.
Я довіряю процесу свого життя.
Я створюю простір для спокою і ясності.
Я дозволяю собі рухатися вперед у власному темпі.
Я вдячний/вдячна за все, що маю сьогодні.
Афірмації рекомендують проговорювати вголос або записувати, зосереджуючись на відчуттях, які вони викликають. Найкраще робити це у спокійній атмосфері, без зайвих подразників.
Експерти з психології наголошують: регулярне формулювання позитивних установок може допомогти знизити рівень стресу і краще структурувати мислення.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.