Квіткова повня 1 травня: 10 афірмацій і маніфестацій для внутрішнього балансу

Квіткова повня 1 травня — слушний час, щоб зафіксувати наміри і попрацювати з афірмаціями, які допомагають стабілізувати емоційний стан.

У цей час багато хто звертається до афірмацій та маніфестацій як до способу впорядкувати думки, знизити рівень тривожності та сформулювати особисті цілі. Йдеться не про магічне мислення, а про психологічну практику, яка допомагає зафіксувати намір і краще усвідомити власні потреби.

ТСН.ua зібрав 10 афірмацій, які можна використовувати у день Квіткової повні.

10 афірмацій і маніфестацій

Я дозволяю собі завершити те, що більше не працює для мене. Я відпускаю минуле без жалю і звільняю місце для нового. Я ціную себе і свої ресурси. Я обираю стабільність і внутрішній баланс. Я приймаю свої емоції без осуду. Я відкритий/відкрита до змін, які ведуть мене до розвитку. Я довіряю процесу свого життя. Я створюю простір для спокою і ясності. Я дозволяю собі рухатися вперед у власному темпі. Я вдячний/вдячна за все, що маю сьогодні.

Афірмації рекомендують проговорювати вголос або записувати, зосереджуючись на відчуттях, які вони викликають. Найкраще робити це у спокійній атмосфері, без зайвих подразників.

Експерти з психології наголошують: регулярне формулювання позитивних установок може допомогти знизити рівень стресу і краще структурувати мислення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

