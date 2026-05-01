Квіткова повня 1 травня: 10 афірмацій і маніфестацій для внутрішнього балансу

Квіткова повня 1 травня — період емоційного піку, коли особливо важливо фокусуватися на власних думках і намірах.

Олена Кузьмич
Квіткова повня 1 травня — слушний час, щоб зафіксувати наміри і попрацювати з афірмаціями, які допомагають стабілізувати емоційний стан.

У цей час багато хто звертається до афірмацій та маніфестацій як до способу впорядкувати думки, знизити рівень тривожності та сформулювати особисті цілі. Йдеться не про магічне мислення, а про психологічну практику, яка допомагає зафіксувати намір і краще усвідомити власні потреби.

ТСН.ua зібрав 10 афірмацій, які можна використовувати у день Квіткової повні.

10 афірмацій і маніфестацій

  1. Я дозволяю собі завершити те, що більше не працює для мене.

  2. Я відпускаю минуле без жалю і звільняю місце для нового.

  3. Я ціную себе і свої ресурси.

  4. Я обираю стабільність і внутрішній баланс.

  5. Я приймаю свої емоції без осуду.

  6. Я відкритий/відкрита до змін, які ведуть мене до розвитку.

  7. Я довіряю процесу свого життя.

  8. Я створюю простір для спокою і ясності.

  9. Я дозволяю собі рухатися вперед у власному темпі.

  10. Я вдячний/вдячна за все, що маю сьогодні.

Афірмації рекомендують проговорювати вголос або записувати, зосереджуючись на відчуттях, які вони викликають. Найкраще робити це у спокійній атмосфері, без зайвих подразників.

Експерти з психології наголошують: регулярне формулювання позитивних установок може допомогти знизити рівень стресу і краще структурувати мислення.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

