Квіткова повня 1 травня 2026 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Квіткова повня 1 травня відкриває період емоційних кульмінацій, завершень і переоцінки життєвих пріоритетів для всіх знаків зодіаку.

Квіткова повня / © ТСН.ua

1 травня 2026 року на небі зійде так звана Квіткова повня — традиційна назва травневої повні, пов’язана з періодом активного цвітіння природи. Вона символізує розквіт, пік енергії та момент, коли результати попередніх дій стають очевидними.

В астрології повня означає завершення циклів, підбиття підсумків і загострення емоцій. Цього разу особливо актуальними стають питання стабільності, матеріальних ресурсів, стосунків і внутрішньої опори.

Овен
Фінансові питання виходять на перший план. Варто уникати імпульсивних витрат і зосередитися на практичних рішеннях.

Телець
Це одна з ключових повень для вас. Можливі особисті зміни, нові рішення та переосмислення власних цінностей.

Близнята
Час для внутрішньої роботи. Варто звернути увагу на емоційний стан і дати собі паузу.

Рак
Можливі зміни у колі спілкування. Деякі зв’язки можуть відійти, натомість з’являться нові.

Лев
Питання кар’єри та статусу виходять на перший план. Можливі важливі рішення або визнання.

Діва
Зростає потреба у розвитку. Це вдалий період для навчання, подорожей і розширення світогляду.

Терези
Загострюються теми довіри, спільних ресурсів і близькості. Варто уникати крайнощів.

Скорпіон
Повня активує сферу партнерства. Можливі як завершення, так і нові етапи у стосунках.

Стрілець
Зверніть увагу на здоров’я та щоденні звички. Організм може сигналізувати про перевтому.

Козоріг
Період творчості та емоційної відкритості. Романтичні події можуть набрати обертів.

Водолій
Фокус зміщується на дім і родину. Можливі рішення щодо житла або сімейних питань.

Риби
Важлива інформація або розмови можуть вплинути на ваші подальші кроки.

Астрологи радять у період Квіткової повні не поспішати з різкими рішеннями, а завершувати розпочате, аналізувати власні потреби та відпускати те, що втратило актуальність.

Квіткова повня 1 травня 2026 року принесе емоційні кульмінації, завершення важливих процесів і змусить багато знаків зодіаку переглянути свої цінності та стосунки.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
95
