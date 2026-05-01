- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 95
- Час на прочитання
- 2 хв
Квіткова повня 1 травня 2026 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку
Квіткова повня 1 травня відкриває період емоційних кульмінацій, завершень і переоцінки життєвих пріоритетів для всіх знаків зодіаку.
1 травня 2026 року на небі зійде так звана Квіткова повня — традиційна назва травневої повні, пов’язана з періодом активного цвітіння природи. Вона символізує розквіт, пік енергії та момент, коли результати попередніх дій стають очевидними.
В астрології повня означає завершення циклів, підбиття підсумків і загострення емоцій. Цього разу особливо актуальними стають питання стабільності, матеріальних ресурсів, стосунків і внутрішньої опори.
Овен
Фінансові питання виходять на перший план. Варто уникати імпульсивних витрат і зосередитися на практичних рішеннях.
Телець
Це одна з ключових повень для вас. Можливі особисті зміни, нові рішення та переосмислення власних цінностей.
Близнята
Час для внутрішньої роботи. Варто звернути увагу на емоційний стан і дати собі паузу.
Рак
Можливі зміни у колі спілкування. Деякі зв’язки можуть відійти, натомість з’являться нові.
Лев
Питання кар’єри та статусу виходять на перший план. Можливі важливі рішення або визнання.
Діва
Зростає потреба у розвитку. Це вдалий період для навчання, подорожей і розширення світогляду.
Терези
Загострюються теми довіри, спільних ресурсів і близькості. Варто уникати крайнощів.
Скорпіон
Повня активує сферу партнерства. Можливі як завершення, так і нові етапи у стосунках.
Стрілець
Зверніть увагу на здоров’я та щоденні звички. Організм може сигналізувати про перевтому.
Козоріг
Період творчості та емоційної відкритості. Романтичні події можуть набрати обертів.
Водолій
Фокус зміщується на дім і родину. Можливі рішення щодо житла або сімейних питань.
Риби
Важлива інформація або розмови можуть вплинути на ваші подальші кроки.
Астрологи радять у період Квіткової повні не поспішати з різкими рішеннями, а завершувати розпочате, аналізувати власні потреби та відпускати те, що втратило актуальність.
Квіткова повня 1 травня 2026 року принесе емоційні кульмінації, завершення важливих процесів і змусить багато знаків зодіаку переглянути свої цінності та стосунки.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.