Квіткова повня 1 травня 2026: що категорично не можна робити і чим варто скористатися цього дня

Квіткова повня / © ТСН.ua

Квіткова повня 1 травня 2026 року стане піком емоційної напруги та усвідомлень, тому важливо знати, які дії цього дня можуть допомогти, а яких варто уникати.

Цей період традиційно пов’язують із завершенням процесів, очищенням і підбиттям підсумків. Саме тому дії у дні повні мають особливу вагу — як у психологічному, так і в символічному сенсі.

Що варто робити під час Квіткової повні

Завершувати справи

Це оптимальний час, щоб закрити старі питання, підбити підсумки і довести розпочате до логічного фіналу.

Аналізувати свої цінності

Повня підсвічує те, що для вас справді важливо — у фінансах, стосунках і життєвих цілях.

Очищувати простір

Прибирання, позбавлення від зайвого, навіть символічні практики очищення допомагають “звільнити місце” для нового.

Прислухатися до тіла

Емоції можуть проявлятися через фізичний стан — варто звернути увагу на відпочинок і баланс.

Фіксувати інсайти

Ідеї та усвідомлення, які приходять у цей час, можуть бути ключовими для подальших рішень.

Чого не варто робити під час повні

Не приймати імпульсивних рішень

Емоційний фон нестабільний, тому поспішні кроки можуть мати небажані наслідки.

Не починати важливі нові справи

Повня — це не старт, а завершення. Нові проєкти краще планувати після цього періоду.

Не вступати в конфлікти

Напруга може швидко зростати, а слова — ранити сильніше, ніж зазвичай.

Не ігнорувати перевтому

Перенавантаження в цей час може призвести до виснаження.

Не триматися за минуле

Спроби втримати те, що вже “віджило”, лише ускладнюють процес змін.

У період Квіткової повні важливо не стільки діяти активно, скільки усвідомлювати, завершувати і відпускати. Це момент, коли стає видно результати попередніх рішень — і водночас з’являється шанс скоригувати подальший шлях.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

