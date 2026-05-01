Квіткова повня 1 травня: чому вона так називається і що означає

Квіткова повня 1 травня — це традиційна назва травневого повного Місяця, яка пов’язана не з його кольором, а з природними явищами.

Олена Кузьмич
Квіткова повня

Квіткова повня / © ТСН

У ніч проти 1 травня 2026 року на небі зійшов повний Місяць, який у народі називають Квітковою повнею. Така назва походить із традицій північноамериканських індіанських племен, які давали кожній повні власне ім’я відповідно до сезонних змін у природі.

Квіткова повня 1 травня отримала свою назву через сезон цвітіння, а не через особливий колір Місяця.

Саме травень у Північній півкулі — це період активного цвітіння рослин. Луки й ліси вкриваються квітами, а природа досягає одного з піків своєї життєвої сили. Через це повню цього місяця й почали називати Квітковою.

Згодом ці назви перейняли європейські колоністи, а пізніше вони стали популярними у всьому світі, зокрема й в Україні. Сьогодні такі назви часто використовують у медіа та популярній астрології.

Інколи Квіткову повню також називають Молочною або Зеленою, однак ці варіанти менш поширені.

Астрономи наголошують: колір Місяця під час повні зазвичай не змінюється і залежить лише від атмосферних умов, а не від його “назви”.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

