Квіткова повня 1 травня: ритуали та медитації для очищення і оновлення

Квіткова повня

Квіткова повня 1 травня — сприятливий час для ритуалів очищення, відпускання та медитацій, які допомагають підбити внутрішні підсумки.

Травнева повня символізує розквіт, завершення і перехід до нового етапу. Саме тому ритуали цього дня спрямовані не на початок, а на очищення, відпускання та переосмислення.

Ритуали на Квіткову повню

Ритуал відпускання

Візьміть аркуш паперу і випишіть усе, що більше не хочете нести далі — емоції, страхи, ситуації. Після цього символічно позбудьтеся списку (порвіть або спаліть у безпечних умовах), фокусуючись на намірі завершення.

Очищення простору

Прибирання, провітрювання, використання свічок або ароматів допомагає створити відчуття оновлення. Це не лише про дім, а й про психологічний стан.

Ритуал вдячності

Зосередьтеся на тому, що вже маєте. Проговоріть або запишіть щонайменше 10 речей, за які відчуваєте вдячність — це допомагає стабілізувати емоції.

Медитації у день повні

Медитація на завершення циклу

Сядьте у зручному положенні, зосередьтеся на диханні. Уявіть, що з кожним видихом відпускаєте напругу, а з кожним вдихом — приймаєте спокій. Дайте собі кілька хвилин тиші без оцінювання.

Медитація на тіло

Поступово “проскануйте” увагою своє тіло — від стоп до голови. Зафіксуйте, де є напруга, і свідомо її розслабте.

Медитація з наміром

Сформулюйте для себе короткий намір: що ви хочете завершити або усвідомити. Повторюйте його подумки, зберігаючи фокус.

У день Квіткової повні важливо не перевантажувати себе складними практиками. Достатньо простих дій, виконаних усвідомлено, щоб відчути зміни у внутрішньому стані.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

