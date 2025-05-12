Квіткова повня 12 травня 2025 року: особливості періоду та що варто зробити

Квіткова повня / © ТСН

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Квіткова повня 12 травня 2025 року припадає на знак Скорпіона, тож окрім весняної краси, вона несе з собою глибину, емоційність і потребу в очищенні. Це час, коли емоції можуть виходити на поверхню — несподівано, сильно, іноді навіть трохи різко. Але саме це й дозволяє позбутися того, що заважає рухатися далі.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Цей період добре підходить для звільнення — від зайвих речей, старих образ, виснажливих зв’язків. Можна прибрати дім, написати листа, якого не надішлете, чи просто дозволити собі побути наодинці. Все, що допомагає навести лад — не лише зовні, а й у собі.

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Добре працюють практики, пов’язані з водою — тепла ванна з сіллю і квітами, прогулянка біля річки чи озера. В цей час варто прислухатися до тіла: якщо з’являється втома чи напруга, це сигнал, що варто зупинитись і подбати про себе.

Скорпіон додає енергії трансформації. Це гарний момент, щоби щось завершити або чесно сказати собі, що вже втратило сенс. І водночас — підготуватись до нового, до чогось більш щирого і справжнього.

Це повня про внутрішню чесність, про відпущення, про відновлення. І про весну — не лише навколо, а й у собі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.