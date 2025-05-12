Квіткова повня 12 травня 2025 року: афірмації для збільшення прибутку

Квіткова повня 12 травня 2025 року / © ТСН.ua

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У ніч Квіткової повні — 12 травня 2025 року — Місяць перебуватиме в знаку Скорпіона. Це особливий час для трансформації, глибокого очищення та залучення бажаного, зокрема — фінансового добробуту. Повня в Скорпіоні — це про глибину, інтуїцію, енергетичні ресурси й відновлення сили. Саме тому вона чудово підходить для практик із грошовими намірами.

Що таке афірмації?

Афірмації — це короткі, позитивні формули, які допомагають перепрограмувати мислення. Повторюючи їх регулярно (особливо в енергетично насичені періоди, як-от повня), ми підсилюємо власні наміри та відкриваємося до нових можливостей. У час повні афірмації краще працюють, бо підсвідомість особливо чутлива до інформації.

Афірмації для збільшення прибутку на Квіткову повню:

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Я відкриваюся на фінансові можливості, що ведуть мене до добробуту. Гроші приходять до мене легко, природно і в потрібний час. Я ціную свою працю, і Всесвіт віддячує мені гідно. Усе, що я роблю, приносить мені прибуток і задоволення. Я заслуговую на достаток у всіх його проявах. Моя енергія приваблює щедрість, підтримку та успіх. Я з любов’ю приймаю фінансовий потік, що зростає щодня. Кожен крок, який я роблю, веде мене до стабільності й зростання. Мій прибуток постійно зростає в гармонії з моїми цінностями. Я довіряю Всесвіту: усе, що мені потрібно, приходить вчасно.

Квіткова повня — це символ розквіту. У травні природа перебуває на піку цвітіння, і ця енергія надихає на розкриття особистих ресурсів, талантів і потенціалу. Цьогорічна повня у Скорпіоні відкриває глибинні процеси: відпустіть страхи, пов’язані з грошима, і дозвольте собі вільно отримувати. Це також слушний момент, щоби переписати внутрішні переконання, які блокують фінансову реалізацію.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.