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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
2 хв

Квіткова повня 12 травня 2025 року: афірмації для збільшення прибутку

12 травня 2025 року Квіткова повня у Скорпіоні відкриває потужне вікно для фінансових афірмацій і внутрішньої трансформації ставлення до грошей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Квіткова повня 12 травня 2025 року

Квіткова повня 12 травня 2025 року / © ТСН.ua

У ніч Квіткової повні — 12 травня 2025 року — Місяць перебуватиме в знаку Скорпіона. Це особливий час для трансформації, глибокого очищення та залучення бажаного, зокрема — фінансового добробуту. Повня в Скорпіоні — це про глибину, інтуїцію, енергетичні ресурси й відновлення сили. Саме тому вона чудово підходить для практик із грошовими намірами.

Що таке афірмації?
Афірмації — це короткі, позитивні формули, які допомагають перепрограмувати мислення. Повторюючи їх регулярно (особливо в енергетично насичені періоди, як-от повня), ми підсилюємо власні наміри та відкриваємося до нових можливостей. У час повні афірмації краще працюють, бо підсвідомість особливо чутлива до інформації.

Афірмації для збільшення прибутку на Квіткову повню:

  1. Я відкриваюся на фінансові можливості, що ведуть мене до добробуту.

  2. Гроші приходять до мене легко, природно і в потрібний час.

  3. Я ціную свою працю, і Всесвіт віддячує мені гідно.

  4. Усе, що я роблю, приносить мені прибуток і задоволення.

  5. Я заслуговую на достаток у всіх його проявах.

  6. Моя енергія приваблює щедрість, підтримку та успіх.

  7. Я з любов’ю приймаю фінансовий потік, що зростає щодня.

  8. Кожен крок, який я роблю, веде мене до стабільності й зростання.

  9. Мій прибуток постійно зростає в гармонії з моїми цінностями.

  10. Я довіряю Всесвіту: усе, що мені потрібно, приходить вчасно.

Квіткова повня — це символ розквіту. У травні природа перебуває на піку цвітіння, і ця енергія надихає на розкриття особистих ресурсів, талантів і потенціалу. Цьогорічна повня у Скорпіоні відкриває глибинні процеси: відпустіть страхи, пов’язані з грошима, і дозвольте собі вільно отримувати. Це також слушний момент, щоби переписати внутрішні переконання, які блокують фінансову реалізацію.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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