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- Астрологія
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Квіткова повня 12 травня 2025 року: чому така назва
Квіткова повня 12 травня 2025 року — це мить, коли Місяць у всій своїй повноті освітлює землю навесні, символізуючи розквіт, ніжність і оновлення.
Квіткова повня 12 травня 2025 року отримала свою назву від рясного цвітіння, яке припадає на травень у Північній півкулі. Це період, коли природа наче вибухає барвами: розквітають яблуні, бузок, конвалії, і земля буквально вкрита квітковим килимом. Назва "квіткова" — одна з традиційних, яку використовують у Північній Америці, і походить від звичаю давніх племен пов’язувати кожну повню з явищем природи, характерним для цього часу.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Назви квітневої/травневої повні в інших традиціях:
Алгонкінські племена (Північна Америка) — Flower Moon (Квіткова Повня) — символізує час цвітіння та збирання трав для лікування.
Європейський фольклор:
Молочна повня (Milk Moon) — у кельтів і англосаксів, бо саме в травні корови давали найбільше молока.
Зайча повня (Hare Moon) — пов’язана з родючістю, оскільки зайці символізували відтворення.
Сяйлива повня (Bright Moon) — у скандинавів, бо небо вже ясне, ночі стають світлішими.
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Китайська традиція — у цей період відзначають свята, пов’язані з весною, але повню травня також асоціюють з гармонією Інь і Ян у природі.
Буддистська традиція — у деякі роки повня травня припадає на Весак — день народження, просвітлення і смерті Будди.
Нюанси періоду 12 травня 2025:
Астрономічно — це повня у Скорпіоні (якщо уточнити за ефемеридами), а отже період буде емоційно насиченим, з глибокими внутрішніми трансформаціями. Енергія Скорпіона підсилює потребу в оновленні, очищенні, відпусканні.
Енергетично — це гарний час для ритуалів очищення, роботи з підсвідомістю, прощення себе та інших.
Психологічно — можуть загострюватися інтуїція, ревнощі, почуття несправедливості, але це й час для зцілення внутрішніх травм.
Природно — пік весни, коли все активно росте, тому це слушний період для посівів, збору лікарських трав, турботи про сад і тіло.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.