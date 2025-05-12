Квіткова повня 12 травня 2025 року: чому така назва

Квіткова повня / © ТСН

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Квіткова повня 12 травня 2025 року отримала свою назву від рясного цвітіння, яке припадає на травень у Північній півкулі. Це період, коли природа наче вибухає барвами: розквітають яблуні, бузок, конвалії, і земля буквально вкрита квітковим килимом. Назва "квіткова" — одна з традиційних, яку використовують у Північній Америці, і походить від звичаю давніх племен пов’язувати кожну повню з явищем природи, характерним для цього часу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Назви квітневої/травневої повні в інших традиціях:

Алгонкінські племена (Північна Америка) — Flower Moon (Квіткова Повня) — символізує час цвітіння та збирання трав для лікування.

Європейський фольклор : Молочна повня (Milk Moon) — у кельтів і англосаксів, бо саме в травні корови давали найбільше молока. Зайча повня (Hare Moon) — пов’язана з родючістю, оскільки зайці символізували відтворення. Сяйлива повня (Bright Moon) — у скандинавів, бо небо вже ясне, ночі стають світлішими.



Китайська традиція — у цей період відзначають свята, пов’язані з весною, але повню травня також асоціюють з гармонією Інь і Ян у природі.

Буддистська традиція — у деякі роки повня травня припадає на Весак — день народження, просвітлення і смерті Будди.

Нюанси періоду 12 травня 2025:

Астрономічно — це повня у Скорпіоні (якщо уточнити за ефемеридами), а отже період буде емоційно насиченим, з глибокими внутрішніми трансформаціями. Енергія Скорпіона підсилює потребу в оновленні, очищенні, відпусканні.

Енергетично — це гарний час для ритуалів очищення, роботи з підсвідомістю, прощення себе та інших.

Психологічно — можуть загострюватися інтуїція, ревнощі, почуття несправедливості, але це й час для зцілення внутрішніх травм.

Природно — пік весни, коли все активно росте, тому це слушний період для посівів, збору лікарських трав, турботи про сад і тіло.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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