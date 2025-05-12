Квіткова повня 12 травня 2025 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Квіткова повня / © ТСН

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Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на квіткову повню 12 травня 2025 року розповідає, що Овнам слід замислитися над покращенням свого фінансово становища, а Тільцям - насолоджуватися тим, що вони мають.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на квіткову повню 12 травня 2025 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Паж пентаклів"

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Замисліться над зміцненням свого фінансового становища. Протестуйте коханого чи кохану н а жагу до грошей. Під час пошуків роботи оберіть достойний варіант.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дев’ятка кубків"

Насолоджуйтеся тим, що маєте. Проведіть вихідні разом з другою половинкою. Відпочиньте від роботи.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Колісниця"

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Ви знаєте, куди варто рухатися, але боїтеся цього. Вируште у подорож з партнером чи партнеркою. На роботі можливі відрядження.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сила"

Опануйте себе. Довіряйте внутрішній силі. А для кращої роботи знайдіть внутрішній стрижень.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

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Все змінюється. У стосунках зміни неминучі. Замисліться над зміною роботи.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Королева жезлів"

Дійте. У коханні додайте пристрасті, а в розв’язанні робочих питань будьте активнішими.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Двійка жезлів"

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Попереду - нові відкриття. Рухайтеся в стосунках та розвивайтеся у професійній сфері.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не закопуйте свій талант в землю. Перевірте чи ці стосунки не марні. Шукайте кращий варіант для застосування свого професіоналізму.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "П’ятірка кубків"

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Сил залишається все менше і менше. Час замислитися чи варто ці стосунки продовжувати далі. У русі кар’єрними сходами варто зробити перерву.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Чудовий період для самозаглиблення. На цих вихідних помізкуйте, куди рухатися далі в усіх сферах життя.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Туз жезлів"

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Віддайтеся пристрасті. Дійте активно у стосунках. Проявіть свій характер у робочих питаннях.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Верховна жриця"

Довіряйте інтуїції. У стосунках відкрийте серце. Прислухайтеся до інтуїції на роботі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.