Квіткова повня 12 травня 2025 року: що категорично заборонено робити

Квіткова повня / © ТСН

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Квіткова повня 12 травня 2025 року припадає на емоційно глибокий знак Скорпіона, тож, попри ніжну назву, цей період несе сильну трансформаційну енергію. Усе, що накопичувалося всередині, може виринати назовні — і не завжди у зручний спосіб. Це повня, яка змушує заглибитися, навести лад у почуттях, позбутися старого.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Особливості періоду

Підсвічуються теми втрат, ревнощів, болю, маніпуляцій, внутрішніх страхів.

Зростає емоційна чутливість — сльози, образи, спалахи гніву можуть здаватися непропорційними.

Може з’явитись потреба у відвертих розмовах, навіть якщо вони болючі.

Тіло гостріше реагує на втому, токсини, перевантаження.

З іншого боку — ідеальний момент для ритуалів очищення, енергетичної детоксикації, відпускання старого.

Що категорично не можна робити під час цієї повні

Не починайте важливі справи. Ні нові проєкти, ні великі угоди — усе, що почнеться в момент надто сильних емоцій, нестиме їхній відбиток.

Не ухвалюйте доленосних рішень. Можна зважити, подумати, але не варто остаточно визначатися.

Не провокуйте конфлікти. Усе сказане на емоціях може потім боляче відгукнутись.

Не тисніть на себе. Якщо ви виснажені — дайте собі право відпочити, не перевантажуйте тіло фізично.

Не витісняйте емоції. Але й не захлинайтеся ними. Дайте їм простір — через письмо, творчість, сльози — без осуду.

Не обманюйте себе. Повня у Скорпіоні особливо боляче карає за самообман.

Це період, коли все надто гучне, надто чутливе, надто гостре. Але водночас — це шанс вирвати з коренем те, що вже не ваше, і зробити місце для нових квітів.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.