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Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
3 хв

Квіткова повня 12 травня 2025 року: що означає з погляду астрології, астрономії та езотерики

12 травня 2025 року повня у Скорпіоні висвітлить усе приховане.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Квіткова повня

Квіткова повня / © ТСН

Квіткова повня 12 травня 2025 року — це не просто красиве явище на нічному небі, а символічний, енергетично насичений момент, який впливає на природу, внутрішній стан людей і ритми Всесвіту. Цей повний Місяць отримав назву “Квіткова” через розквіт весняної флори, що традиційно асоціюється з серединою травня. Поглянемо на нього з трьох рівнів: астрономічного, астрологічного та езотеричного.

Квіткова повня 12 травня 2025 року: астрономія

Квіткова повня відбудеться 12 травня 2025 року о 16:28 за Києвом, коли Місяць досягне фази повні в знаку Скорпіона. На цій фазі Місяць повністю освітлений Сонцем, що знаходиться навпроти нього — у Тельці. Це одне з найяскравіших і найвиразніших повних місяців весни. Його можна буде спостерігати на вечірньому небі вже 11 і 12 травня.

Квіткова повня 12 травня 2025 року: астрологія

Повня у Скорпіоні традиційно пов’язана з глибинними емоційними процесами, трансформацією, темами влади, контролю, інтуїції та прихованого. Вісь Телець—Скорпіон активує питання ресурсу: фізичного, матеріального та енергетичного. Цього разу акцент — на емоційне очищення, розв’язання енергетичних вузлів у стосунках, звільнення від залежностей і страхів. Це хороший час для:

  • глибокого самоаналізу,

  • практик прощення,

  • завершення “старих історій”.

Повня може підняти те, що ви зазвичай уникаєте. Але це не для того, щоб вас зруйнувати — а щоб ви нарешті зцілилися.

Квіткова повня 12 травня 2025 року: езотерика

У традиціях багатьох народів травнева повня була присвячена богиням родючості та весни — Флорі, Майї тощо. Це час, коли Земля розквітає, а Місяць ніби благословляє природу на плодоношення. У цей період особливо сильні:

  • ритуали на очищення енергії тіла та дому (з використанням солі, диму, трав),

  • заклики до вищих сил із проханням про підтримку у зміні,

  • робота з рунічними та Таро-символами, пов’язаними з трансформацією (руна “Галагаз”, карта “Смерть” у Таро — як оновлення).

Символами цієї повні можуть бути також: вода, квіти (особливо півонії та бузок), свічки пурпурного кольору та камені — обсидіан або малахіт.

Особливості періоду

  • Посилення інтуїції, сновидінь і сенситивності.

  • Можливі емоційні хвилі, сплески ревнощів, страхів, бажання “контролювати”.

  • Сприятливий період для психологічної терапії, практик “внутрішнього зцілення”.

  • Уникнення маніпуляцій, токсичних зв'язків, енергетичних “вампірів”.

Квіткова повня 12 травня — це запрошення до глибокого очищення та оновлення. Це момент, коли варто дозволити собі попрощатися з тягарем минулого, подивитися у вічі правді, і з довірою до себе рухатися далі. Енергія цієї повні може бути турбулентною — але й надзвичайно цілющою, якщо нею вміти керувати.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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