- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 161
- Час на прочитання
- 2 хв
Квіткова повня 12 травня 2025 року: три ритуали для розквіту
Зверніть увагу на ритуали під час квіткової повні 12 травня 2025 року.
Квіткова повня 12 травня 2025 року — це мить енергетичного піднесення, що закликає до внутрішнього та зовнішнього розквіту. Саме у цей час природа щедро демонструє красу й силу життя, а люди можуть налаштуватися на власне оновлення, розкриття творчого потенціалу та м’яке відпускання зайвого. Ця повня відбувається у Скорпіоні, а отже, поєднує глибину емоцій, силу трансформації й чуттєвість весни.
Ритуал 1: “Квітковий намір”
Увечері 12 травня запаліть білу свічку та візьміть живу квітку (або кілька). Промовте:
«Як ця квітка розкривається до світла, так і я відкриваюся для свого шляху. Я готова/готовий прийняти своє розквітання».
Після цього запишіть три свої наміри на найближчий місячний цикл. Збережіть пелюстки в щоденнику або в чарівному мішечку.
Ритуал 2: “Очищення росою”
Рано-вранці, якщо є можливість, вийдіть босоніж на траву й доторкніться до роси. Якщо ні — змочіть обличчя водою, настояною на квітах (ромашка, лаванда, пелюстки троянд). Уявіть, як усе застояне, зайве, болюче залишає вас, і ви стаєте ясною, живою, наповненою. Повторіть: «Я звільняюся від того, що стримувало мій розквіт».
Ритуал 3: “Садіння мрії”
Посадіть квітку або зелень у ґрунт (навіть у горщик). У процесі подумки вкладайте у землю свою мрію — ніби вона проростатиме разом із рослиною. Поставте її у світле місце. Доглядаючи, щодня нагадуйте собі: «Я зростаю разом із цією мрією».
Особливості періоду:
Енергетика повні в Скорпіоні підсилює емоційну глибину, інтуїцію, здатність до очищення від токсичного.
Квіткова повня символізує пік весняного буяння — час плекати себе, як найціннішу квітку.
Уникайте конфліктів, токсичних розмов, самокритики — усе зараз підсилюється.
Добре відпускати: старі зв’язки, переконання, програми самознецінення.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.