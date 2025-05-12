Квіткова повня 12 травня 2025 року: три ритуали для розквіту

Квіткова повня / © ТСН.ua

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Квіткова повня 12 травня 2025 року — це мить енергетичного піднесення, що закликає до внутрішнього та зовнішнього розквіту. Саме у цей час природа щедро демонструє красу й силу життя, а люди можуть налаштуватися на власне оновлення, розкриття творчого потенціалу та м’яке відпускання зайвого. Ця повня відбувається у Скорпіоні, а отже, поєднує глибину емоцій, силу трансформації й чуттєвість весни.

Ритуал 1: “Квітковий намір”

Увечері 12 травня запаліть білу свічку та візьміть живу квітку (або кілька). Промовте:

«Як ця квітка розкривається до світла, так і я відкриваюся для свого шляху. Я готова/готовий прийняти своє розквітання».

Після цього запишіть три свої наміри на найближчий місячний цикл. Збережіть пелюстки в щоденнику або в чарівному мішечку.

Ритуал 2: “Очищення росою”

Рано-вранці, якщо є можливість, вийдіть босоніж на траву й доторкніться до роси. Якщо ні — змочіть обличчя водою, настояною на квітах (ромашка, лаванда, пелюстки троянд). Уявіть, як усе застояне, зайве, болюче залишає вас, і ви стаєте ясною, живою, наповненою. Повторіть: «Я звільняюся від того, що стримувало мій розквіт».

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Ритуал 3: “Садіння мрії”

Посадіть квітку або зелень у ґрунт (навіть у горщик). У процесі подумки вкладайте у землю свою мрію — ніби вона проростатиме разом із рослиною. Поставте її у світле місце. Доглядаючи, щодня нагадуйте собі: «Я зростаю разом із цією мрією».

Особливості періоду:

Енергетика повні в Скорпіоні підсилює емоційну глибину, інтуїцію, здатність до очищення від токсичного.

Квіткова повня символізує пік весняного буяння — час плекати себе, як найціннішу квітку.

Уникайте конфліктів, токсичних розмов, самокритики — усе зараз підсилюється.

Добре відпускати: старі зв’язки, переконання, програми самознецінення.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.