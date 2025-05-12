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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
2 хв

Квіткова повня 12 травня: найпопулярніші прикмети та забобони

У ніч Квіткової повні 12 травня 2025 року багато хто уникає стрижок, прибирання й сварок, вірячи, що це може накликати втрати або енергетичне виснаження.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Квіткова повня

Квіткова повня / © ТСН.ua

Квіткова повня 12 травня 2025 року — це не просто астрономічне явище, а ще й момент, який протягом століть обростає забобонами, прикметами й магічними віруваннями. У народній традиції травнева повня завжди вважалася особливою: вона пов’язана з розквітом природи, чуттєвістю та жіночою енергією.

Ось деякі з найпопулярніших забобонів і прикмет, що дійшли до нас:

  • Не можна стригти волосся чи нігті — вважається, що разом із ними можна “зрізати” свою енергію, красу та удачу.

  • Погано прати чи прибирати в повний Місяць — є повір’я, що можна «вимити» щастя або накликати втрати.

  • Якщо в ніч квіткової повні загадати бажання, тримаючи квітку в руках, воно збудеться до кінця весни.

  • Промити обличчя росою рано-вранці після повні — до краси, омолодження та чистої енергії.

  • Не залишати дзеркала напроти ліжка — вважається, що Місяць “витягує” енергію через відображення.

  • Якщо побачити в повний Місяць білу квітку, що розквітла вперше — це знак змін або народження нової ідеї.

  • Сни на квіткову повню вважаються пророчими, особливо якщо в них є вода, квіти або птахи.

Усе це — частина культурної пам’яті, де повня асоціюється не лише з небом, а й із серцем, мріями, жіночою інтуїцією та силою природи.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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