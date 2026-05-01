Астрологія
130
2 хв

Квіткова повня 2026: що вона принесе Україні та світу — астропрогноз

Квіткова повня 1 травня 2026 року може позначитися на емоційних настроях у суспільстві, інформаційному полі та відчутті стабільності як в Україні, так і у світі.

Олена Кузьмич
Квіткова повня

Квіткова повня / © ТСН

Квіткова повня 1 травня 2026 року може вплинути на суспільні настрої, інформаційний фон і відчуття стабільності в Україні та світі.

Травнева повня традиційно символізує кульмінацію процесів, які тривали останні тижні. В астрологічному трактуванні це період, коли приховане стає видимим, а напруження — відчутнішим.

Що це може означати для України

У період Квіткової повні можливе загострення емоційного фону в суспільстві. Люди можуть гостріше реагувати на новини, заяви політиків і соціальні процеси.

Також ймовірне посилення уваги до тем безпеки, економічної стабільності та соціальної підтримки. У публічному просторі можуть з’являтися резонансні заяви або події, які викликають широкий відгук.

Водночас цей період підходить для завершення важливих процесів — як на рівні громад, так і в інституціях.

Світові тенденції

На глобальному рівні повня може проявитися через інформаційні сплески та підвищену напругу в новинному порядку денному.

Можливі:

  • гучні заяви політичних лідерів

  • активізація міжнародних дискусій

  • підвищена увага до економічних питань

Астрологічно це час, коли накопичені протиріччя виходять назовні, але разом із цим з’являється і шанс на їхнє усвідомлення.

На що варто звернути увагу

У цей період важливо критично сприймати інформацію, не піддаватися панічним настроям і уникати різких рішень.

Квіткова повня не є причиною подій, але може підсилювати реакції на них — саме тому ключову роль відіграє здатність зберігати баланс.

Астрологічні прогнози не мають наукового підтвердження, однак для багатьох людей вони залишаються способом інтерпретації подій і внутрішніх станів.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

