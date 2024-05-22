Квіткова повня 23 травня 2023 року: що категорично заборонено робити

Квіткова повня - це особливий період у році.
23 травня над Землею зійде квіткова повня.
Під час квіткової повні, як і під час будь-якої повні, існують деякі дії, які вважаються небажаними з погляду езотерики. Ось кілька речей, яких краще уникати:
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Уникати конфліктів і негативу:
- Повний місяць часто підсилює емоції, тому варто уникати конфліктів, суперечок і будь-якого негативного спілкування. Постарайтеся не піддаватися емоціям і залишатися спокійними.
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Не починати нових проєктів:
- Хоча енергія повного місяця дуже потужна, цей час більше підходить для завершення розпочатого та відпускання старого. Початок нових проєктів краще відкласти до молодика, який символізує нові починання.
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Не ухвалювати важливих рішень:
- Через підвищену емоційну чутливість під час повного місяця, варто уникати прийняття важливих рішень. Це може вплинути на вашу здатність раціонально мислити і оцінювати ситуацію.
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Не проводити складних магічних ритуалів без підготовки:
- Якщо ви новачок у магії чи езотериці, уникайте проведення складних ритуалів або заклинань. Енергія повного місяця може бути надто інтенсивною, і неправильне виконання ритуалу може мати непередбачувані наслідки.
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Уникати перевтоми і стресу:
- Під час повного місяця, ваше тіло і розум можуть бути більш вразливими до стресу і перевтоми. Постарайтеся не перевантажувати себе роботою або фізичними навантаженнями, дайте собі час на відпочинок і розслаблення.
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Не ігнорувати інтуїцію:
- Повня може підсилювати вашу інтуїцію. Не ігноруйте внутрішні відчуття і підказки, навіть якщо вони здаються незрозумілими. Зверніть увагу на свої сни та інтуїтивні враження.
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Не проводити ритуали без очищення:
- Перед тим як проводити ритуали на притягнення позитивної енергії або благополуччя, важливо провести очищення – як себе, так і простору. Притягування нової енергії без попереднього очищення може призвести до накопичення негативу.
Ці поради допоможуть вам уникнути можливих негативних наслідків і максимально ефективно використовувати енергію квіткової повні для свого духовного і емоційного зростання.
Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.
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