Квіткова повня 23 травня 2023 року: що категорично заборонено робити

Квіткова повня - це особливий період у році.

23 травня над Землею зійде квіткова повня.

Під час квіткової повні, як і під час будь-якої повні, існують деякі дії, які вважаються небажаними з погляду езотерики. Ось кілька речей, яких краще уникати:

Уникати конфліктів і негативу: Повний місяць часто підсилює емоції, тому варто уникати конфліктів, суперечок і будь-якого негативного спілкування. Постарайтеся не піддаватися емоціям і залишатися спокійними. Не починати нових проєктів: Хоча енергія повного місяця дуже потужна, цей час більше підходить для завершення розпочатого та відпускання старого. Початок нових проєктів краще відкласти до молодика, який символізує нові починання. Не ухвалювати важливих рішень: Через підвищену емоційну чутливість під час повного місяця, варто уникати прийняття важливих рішень. Це може вплинути на вашу здатність раціонально мислити і оцінювати ситуацію. Не проводити складних магічних ритуалів без підготовки: Якщо ви новачок у магії чи езотериці, уникайте проведення складних ритуалів або заклинань. Енергія повного місяця може бути надто інтенсивною, і неправильне виконання ритуалу може мати непередбачувані наслідки. Уникати перевтоми і стресу: Під час повного місяця, ваше тіло і розум можуть бути більш вразливими до стресу і перевтоми. Постарайтеся не перевантажувати себе роботою або фізичними навантаженнями, дайте собі час на відпочинок і розслаблення. Не ігнорувати інтуїцію: Повня може підсилювати вашу інтуїцію. Не ігноруйте внутрішні відчуття і підказки, навіть якщо вони здаються незрозумілими. Зверніть увагу на свої сни та інтуїтивні враження. Не проводити ритуали без очищення: Перед тим як проводити ритуали на притягнення позитивної енергії або благополуччя, важливо провести очищення – як себе, так і простору. Притягування нової енергії без попереднього очищення може призвести до накопичення негативу.

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Ці поради допоможуть вам уникнути можливих негативних наслідків і максимально ефективно використовувати енергію квіткової повні для свого духовного і емоційного зростання.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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