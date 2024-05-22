Квіткова повня 23 травня 2024 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Зверніть увагу на те, що пророкують вас зорі у період повні.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 23 травня 2024 року каже, що Ракам варто боятися прихованого, а Левам не витрачати даремно свою активну енергію.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 23 травня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Двійка мечів"
Ви чіпляєтеся за свої страхи, не варто так робити. У стосунках вам можуть зробити боляче. Щодо розвитку, то тут можливі нові виклики.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Верховна жриця"
Варто прислухатися до своєї інтуїції, а у стосунках — до голосу серця. Щодо роботи, то тут потрібно довіряти внутрішнім почуттям.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Сонце"
Це чудовий знак. У коханні все має скластися якнайкраще. У робочих питаннях все налагодиться.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Місяць"
Бійтеся прихованого. У стосунках те, про що ви здогадувалися, може стати явним. Щодо фінансових питань, то варто остерігатися недругів.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Зірка"
Не витрачайте даремно свою активну енергію. У стосунках дійте натхнення, з таким же запалом підходьте і до роботи.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Башта"
Усе може дуже сильно змінитися. У любові остерігайте, щоб ґрунт не вибили у вас з-під ніг. Щодо роботи, то замисліться над її доцільністю, час змін попереду.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Диявол"
Попереду час спокус. У стосунках піддайтеся на вмовляння другої половинки. У роботі можливі нові виклики.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Двійка жезлів"
Рушайте за обрій. У коханні наважтеся на щось нове, а у роботі дозвольте собі трішки помріяти.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Правосуддя"
Варто знайти баланс. У стосунках підтримуйте другу половинку. А у фінансових справах остерігайтеся підступів недругів.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Помірність"
Не переливайте з пустого в порожнє. Шукайте гармонію у стосунках. У робочих питання наважтесь на новий проєкт.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Десятка кубків"
Усе йде гладко. У стосунках пориньте у кохання. Щодо роботи, то ви скоро отримаєте реакцію на свою роботу.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Дев’ятка кубків"
Насолоджуйтеся тим, що маєте. У любові дійте м'яко. У фінансових питаннях вас чекає успіх.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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