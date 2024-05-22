Квіткова повня 23 травня 2024 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

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Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 23 травня 2024 року каже, що Ракам варто боятися прихованого, а Левам не витрачати даремно свою активну енергію.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 23 травня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви чіпляєтеся за свої страхи, не варто так робити. У стосунках вам можуть зробити боляче. Щодо розвитку, то тут можливі нові виклики.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Верховна жриця"

Варто прислухатися до своєї інтуїції, а у стосунках — до голосу серця. Щодо роботи, то тут потрібно довіряти внутрішнім почуттям.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Сонце"

Це чудовий знак. У коханні все має скластися якнайкраще. У робочих питаннях все налагодиться.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Місяць"

Бійтеся прихованого. У стосунках те, про що ви здогадувалися, може стати явним. Щодо фінансових питань, то варто остерігатися недругів.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Зірка"

Не витрачайте даремно свою активну енергію. У стосунках дійте натхнення, з таким же запалом підходьте і до роботи.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Башта"

Усе може дуже сильно змінитися. У любові остерігайте, щоб ґрунт не вибили у вас з-під ніг. Щодо роботи, то замисліться над її доцільністю, час змін попереду.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Диявол"

Попереду час спокус. У стосунках піддайтеся на вмовляння другої половинки. У роботі можливі нові виклики.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Двійка жезлів"

Рушайте за обрій. У коханні наважтеся на щось нове, а у роботі дозвольте собі трішки помріяти.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Правосуддя"

Варто знайти баланс. У стосунках підтримуйте другу половинку. А у фінансових справах остерігайтеся підступів недругів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Помірність"

Не переливайте з пустого в порожнє. Шукайте гармонію у стосунках. У робочих питання наважтесь на новий проєкт.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка кубків"

Усе йде гладко. У стосунках пориньте у кохання. Щодо роботи, то ви скоро отримаєте реакцію на свою роботу.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Дев’ятка кубків"

Насолоджуйтеся тим, що маєте. У любові дійте м'яко. У фінансових питаннях вас чекає успіх.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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